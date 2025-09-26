Elütöttek egy kerékpárost Debrecenben, súlyosan megsérült a férfi - fotókkal!

Baleset történt Debrecen-Józsán péntek délután, a Sillye Gábor utca és a Szentgyörgyfalvi út kereszteződésében - derül ki az egyik józsai csoportban közzétett bejegyzésből. A poszt szerint elütöttek egy kerékpárost. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot.

Baleset Józsán, elütöttek egy kerékpárost

Forrás: HAON/Olvasói fotó

A vármegyei rendőrség sajtófelelőse megkeresésünkre közölte, hogy az eset 14:30 körül történt Józsa belterületén. A rendelkezésre álló információk szerint a kerékpáros nem adott elsőbbséget az autósnak, aki így elütötte.

Úgy tudjuk, a kerékpáros, egy 51 éves férfi, súlyos sérüléseket szenvedett.

A baleset miatt több járat terelőútvonalon

A DKV Zrt. közlése szerint a rendőrségi helyszínelés ideje alatt terelőútvonalon közlekednek a 35-ös vonalcsoport járatai és a J1-es járatok. Az alábbi módon változik a közlekedés:

A 35-ös autóbusz a Felsőjózsai utca irányába az eredeti útvonal - Harmat utca - Silye Gábor utca - eredeti útvonal terelőútvonalon közlekedik. Az autóbusz terelés során megállóhely nem marad ki.

A 35-ös autóbusz a Segner tér irányába nem érinti a Harmat utca megállóhelyet.

A 35Y-os járat a Felsőjózsai utca irányába nem áll meg a Harmat utca megállóban.

A J1-es jelzésű autóbusz járat a Felsőjózsai utca irányába az eredeti útvonal - Szentgyörgyfalvi út - Harmat utca - Silye Gábor utca - eredeti útvonal terelőútvonalon közlekedik a baleseti helyszínelés ideje alatt.

FRISSÍTÉS: Befejeződött a rendőrségi helyszínelés Józsán, a Szentgyörgyfalvi út és a Silye Gábor utca kereszteződésében. A 35-ös vonalcsoport járatai és a J1-es autóbusz ismét az eredeti útvonalon közlekedik a továbbiakban.

A rendőrség információi szerint a kerékpáros nem adott elsőbbséget

A rendőrségi helyszínelés ideje alatt torlódásra kell számítani

