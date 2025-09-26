3 órája
Elütöttek egy kerékpárost Debrecenben, súlyosan megsérült a férfi - fotókkal!
Péntek délután szólaltak meg a szirénák. A balesetben egy személy megsérült.
Baleset történt Debrecen-Józsán péntek délután, a Sillye Gábor utca és a Szentgyörgyfalvi út kereszteződésében - derül ki az egyik józsai csoportban közzétett bejegyzésből. A poszt szerint elütöttek egy kerékpárost. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot.
A vármegyei rendőrség sajtófelelőse megkeresésünkre közölte, hogy az eset 14:30 körül történt Józsa belterületén. A rendelkezésre álló információk szerint a kerékpáros nem adott elsőbbséget az autósnak, aki így elütötte.
Úgy tudjuk, a kerékpáros, egy 51 éves férfi, súlyos sérüléseket szenvedett.
A baleset miatt több járat terelőútvonalon
A DKV Zrt. közlése szerint a rendőrségi helyszínelés ideje alatt terelőútvonalon közlekednek a 35-ös vonalcsoport járatai és a J1-es járatok. Az alábbi módon változik a közlekedés:
- A 35-ös autóbusz a Felsőjózsai utca irányába az eredeti útvonal - Harmat utca - Silye Gábor utca - eredeti útvonal terelőútvonalon közlekedik. Az autóbusz terelés során megállóhely nem marad ki.
- A 35-ös autóbusz a Segner tér irányába nem érinti a Harmat utca megállóhelyet.
- A 35Y-os járat a Felsőjózsai utca irányába nem áll meg a Harmat utca megállóban.
- A J1-es jelzésű autóbusz járat a Felsőjózsai utca irányába az eredeti útvonal - Szentgyörgyfalvi út - Harmat utca - Silye Gábor utca - eredeti útvonal terelőútvonalon közlekedik a baleseti helyszínelés ideje alatt.
FRISSÍTÉS: Befejeződött a rendőrségi helyszínelés Józsán, a Szentgyörgyfalvi út és a Silye Gábor utca kereszteződésében. A 35-ös vonalcsoport járatai és a J1-es autóbusz ismét az eredeti útvonalon közlekedik a továbbiakban.
