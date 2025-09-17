Szerda hajnalban egy nagy baleset történt a 35-ös főúton, Józsa közelében – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, két autó ütközött össze.

Brutális baleset Józsánál: hat embert vittek el a mentők, a fél 35-öst lezárták!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Baleset Józsánál: hat embert vittek el a mentők!

Az egyik autó vezetőjét és a mellette utazót a tűzoltók feszítő-vágóval szabadították ki az összeroncsolódott járműből.

A mentőszolgálat hat embert szállította a kórházba.

A baleset helyszínén tapasztalt állapotokról egy közlekedő a Józsai Facebook-csoportban azt írta: a két törött autó az út két oldalán terült el, szalagkorlátba fűződve. A rendőrség munkatársai a műszaki mentés idejéig felváltva engedik a forgalmat mindkét irányból.

