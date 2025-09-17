szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

14°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Brutális baleset Józsánál: hat embert vittek el a mentők, a fél 35-öst lezárták!

Címkék#debrecen#35-ös főút#Józsa#baleset

A kora reggeli órákban történt karambol. A balesethez a társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Haon.hu

Szerda hajnalban egy nagy baleset történt a 35-ös főúton, Józsa közelében – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, két autó ütközött össze.

Brutális baleset Józsánál: hat embert vittek el a mentők, a fél 35-öst lezárták!
Brutális baleset Józsánál: hat embert vittek el a mentők, a fél 35-öst lezárták!
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Baleset Józsánál: hat embert vittek el a mentők!

Az egyik autó vezetőjét és a mellette utazót a tűzoltók feszítő-vágóval szabadították ki az összeroncsolódott járműből. 

A mentőszolgálat hat embert szállította a kórházba.

A baleset helyszínén tapasztalt állapotokról egy közlekedő a Józsai Facebook-csoportban azt írta: a két törött autó az út két oldalán terült el, szalagkorlátba fűződve. A rendőrség munkatársai a műszaki mentés idejéig felváltva engedik a forgalmat mindkét irányból.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu