Brutális baleset Józsánál: hat embert vittek el a mentők, a fél 35-öst lezárták!
A kora reggeli órákban történt karambol. A balesethez a társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
Szerda hajnalban egy nagy baleset történt a 35-ös főúton, Józsa közelében – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, két autó ütközött össze.
Az egyik autó vezetőjét és a mellette utazót a tűzoltók feszítő-vágóval szabadították ki az összeroncsolódott járműből.
A mentőszolgálat hat embert szállította a kórházba.
A baleset helyszínén tapasztalt állapotokról egy közlekedő a Józsai Facebook-csoportban azt írta: a két törött autó az út két oldalán terült el, szalagkorlátba fűződve. A rendőrség munkatársai a műszaki mentés idejéig felváltva engedik a forgalmat mindkét irányból.
