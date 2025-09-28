Sziréna
Két autó ütközött a debreceni kereszteződésben, sérült is van!
Az egyik jármű nem adta meg az elsőbbséget. Vasárnap este történt a baleset.
Két autó ütközött Debrecenben, az István út és a Szoboszlói út kereszteződésében vasárnap este – tudta meg a Hajdú Online. A megkeresésünkre az Országos Rendőr-Főkapitányság sajtóosztálya megerősítette a baleset tényét, és elmondták, hogy valószínűleg az egyik jármű nem adta meg az elsőbbséget.
Információink szerint egy ember könnyebben sérült az esetben.
