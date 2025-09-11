szeptember 11., csütörtök

1 órája

Kamion és két személyautó ütközött a forgalmas debreceni útszakaszon - fotókkal

Címkék#személyautó#kamion#debrecen#erzsébet utca

Helyszíni fotókkal! Balesettel indult a csütörtök Debrecenben.

Haon.hu

Balesettel indult a csütörtök Debrecenben: egy kamion és két személyautó ütközött az Erzsébet utcai kereszteződésnél - tudta meg a Haon. Információink szerint a balesetben senki sem sérült meg, csak anyagi kár keletkezett. 

Baleset Debrecenben: kamion és két személyautó ütközött
Fotó: Tóth Imre

A baleset miatt torlódásra, forgalomkorlátozásra kell számítani.

Úgy tudjuk, senki sem sérült meg a balesetben
Fotó: Tóth Imre

