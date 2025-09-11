Sziréna
1 órája
Kamion és két személyautó ütközött a forgalmas debreceni útszakaszon - fotókkal
Helyszíni fotókkal! Balesettel indult a csütörtök Debrecenben.
Balesettel indult a csütörtök Debrecenben: egy kamion és két személyautó ütközött az Erzsébet utcai kereszteződésnél - tudta meg a Haon. Információink szerint a balesetben senki sem sérült meg, csak anyagi kár keletkezett.
A baleset miatt torlódásra, forgalomkorlátozásra kell számítani.
