Kamion és két személyautó ütközött a forgalmas debreceni útszakaszon - fotókkal

Balesettel indult a csütörtök Debrecenben: egy kamion és két személyautó ütközött az Erzsébet utcai kereszteződésnél - tudta meg a Haon. Információink szerint a balesetben senki sem sérült meg, csak anyagi kár keletkezett.

Baleset Debrecenben: kamion és két személyautó ütközött

Fotó: Tóth Imre

A baleset miatt torlódásra, forgalomkorlátozásra kell számítani.

Úgy tudjuk, senki sem sérült meg a balesetben

Fotó: Tóth Imre

