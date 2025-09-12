szeptember 12., péntek

Mária névnap

25°
+24
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Személyautó és busz ütközött össze Debrecen egyik forgalmas szakaszán

Címkék#személyautó#debrecen#busz#baleset

Terelő útvonalon közlekednek a DKV járatai. Baleset történt péntek délután Debrecenben.

Haon.hu

Baleset történt péntek délután Debrecenben, az Egyetem téri körforgalomban – számolt be róla a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Érdeklődésünkre a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy egy busz és egy személyautó ütközött. A baleset következtében anyagi kár keletkezett.

Baleset történt péntek délután Debrecenben
Baleset történt péntek délután Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Baleset Debrecenben: másképp közlekednek a DKV járatai

A rendőrségi helyszínelés idején a Nagyállomás/Segner tér irányába közlekedő 10, 10Y és 13-as autóbuszok a Klinikai Központ Nagyerdei Campus – Nagyerdei körút – Pallagi út – Móricz Zsigmond út – Dóczy József utca – Egyetem sugárút terelőútvonalon közlekednek. A Doberdó utca irányába közlekedő 23Y-os autóbusz a Nagyerdei körút – Pallagi út – Móricz Zsigmond út – Kartács utca terelőútvonalon közlekedik. A Vincellér utca/Doberdó utca irányába közlekedő 24 és 51E jelzésű járatok pedig a Klinikai Központ Nagyerdei Campus – Nagyerdei körút – Pallagi út – Móricz Zsigmond út – Kartács utca terelőútvonalon közlekednek. A 23Y, 24 és 51E autóbuszok a Dóczy József utca megállóhelyet nem érintik.

Frissítés! Az Egyetem téren történt baleset rendőrségi helyszínelése befejeződött, a 10, 10Y, 13, 23Y, 24 és 51E jelzésű járatok újra az eredeti útvonalon közlekednek.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu