Személyautó és busz ütközött össze Debrecen egyik forgalmas szakaszán

Baleset történt péntek délután Debrecenben, az Egyetem téri körforgalomban – számolt be róla a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Érdeklődésünkre a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy egy busz és egy személyautó ütközött. A baleset következtében anyagi kár keletkezett.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Baleset Debrecenben: másképp közlekednek a DKV járatai

A rendőrségi helyszínelés idején a Nagyállomás/Segner tér irányába közlekedő 10, 10Y és 13-as autóbuszok a Klinikai Központ Nagyerdei Campus – Nagyerdei körút – Pallagi út – Móricz Zsigmond út – Dóczy József utca – Egyetem sugárút terelőútvonalon közlekednek. A Doberdó utca irányába közlekedő 23Y-os autóbusz a Nagyerdei körút – Pallagi út – Móricz Zsigmond út – Kartács utca terelőútvonalon közlekedik. A Vincellér utca/Doberdó utca irányába közlekedő 24 és 51E jelzésű járatok pedig a Klinikai Központ Nagyerdei Campus – Nagyerdei körút – Pallagi út – Móricz Zsigmond út – Kartács utca terelőútvonalon közlekednek. A 23Y, 24 és 51E autóbuszok a Dóczy József utca megállóhelyet nem érintik.

Frissítés! Az Egyetem téren történt baleset rendőrségi helyszínelése befejeződött, a 10, 10Y, 13, 23Y, 24 és 51E jelzésű járatok újra az eredeti útvonalon közlekednek.

