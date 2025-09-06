Két autó ütközött Debrecenben, többen kórházba kerültek!

Két személygépkocsi ütközött össze pénteken délelőtt Debrecenben, a Domokos Márton úton. A balesethez a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak, akik átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen öten utaztak, közülük két embert a mentőszolgálat kivizsgálásra kórházba szállított - írja ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Baleset Debrecenben, két embert kórházba szállítottak

Forrás: illusztráció/MW-archív

A baleset mellett több lehasadt faág is veszélyeztette a forgalmat a vármegyében

Több fa ága is meghasadt délelőtt Hajdúszoboszlón, az Arany János utcában. A város hivatásos tűzoltói gépezetes tolólétrán át, motoros láncfűrésszel távolították el a veszélyessé vált ágat. Debrecenben, a Derék utcában is szükség volt a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóinak munkájára.

Itt egy fűzfa több ága is lehasadt.

Az egység gépezetes tolólétrán keresztül, láncfűrésszel avatkozott be.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egyéb beavatkozások:

Mintegy ötszáz négyzetméteren foltokban égett a száraz aljnövényzet pénteken délután Nádudvaron, a Nádas utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Ez is érdekelhet: