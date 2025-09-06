2 órája
Két autó ütközött Debrecenben, többen kórházba kerültek!
Az autókban összesen öten utaztak. Baleset történt Debrecenben.
Két személygépkocsi ütközött össze pénteken délelőtt Debrecenben, a Domokos Márton úton. A balesethez a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak, akik átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen öten utaztak, közülük két embert a mentőszolgálat kivizsgálásra kórházba szállított - írja ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.
A baleset mellett több lehasadt faág is veszélyeztette a forgalmat a vármegyében
Több fa ága is meghasadt délelőtt Hajdúszoboszlón, az Arany János utcában. A város hivatásos tűzoltói gépezetes tolólétrán át, motoros láncfűrésszel távolították el a veszélyessé vált ágat. Debrecenben, a Derék utcában is szükség volt a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóinak munkájára.
Itt egy fűzfa több ága is lehasadt.
Az egység gépezetes tolólétrán keresztül, láncfűrésszel avatkozott be.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Egyéb beavatkozások:
Mintegy ötszáz négyzetméteren foltokban égett a száraz aljnövényzet pénteken délután Nádudvaron, a Nádas utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.
Ez is érdekelhet:
Már csak a bummra ébredt a mozdonyvezető, amikor letarolta a személyvonatot Hajdú-Biharban – fotókkal
Nehéz könnyek nélkül nézni - megható videót tett közzé Kathi Béla özvegye