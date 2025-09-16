Sziréna
2 órája
Baleset Debrecenben: oldalról hajtottak bele egy autóba – fotókkal!
Kedd reggel ütközött össze több autó a Derék utcán. Úgy tudni, a balesetben senki sem sérült meg.
Baleset történt kedd délelőtt Debrecenben – tudta meg a Haon. Úgy értesültünk, a Derék utcán ütközött össze két autó. Információink szerint a balesetben senki sem sérült meg.
További fotók a baleset helyszínéről:
Baleset Debrecenben: több autó ütközött a Derék utcánFotók: Vida Márton Péter
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
4 órája
Hoppá! Nem várt érdeklődő, ők vásárolhatnak részesedést a DVSC-ből? – mutatjuk!
Ezt ne hagyja ki!Ez durva!
4 órája
Kommandós akció a hajdú-bihari faluban! Az egész utca végignézte, ahogy a bűnöző a földet csókolja – videóval!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre