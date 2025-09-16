szeptember 16., kedd

Baleset Debrecenben: oldalról hajtottak bele egy autóba – fotókkal!

Kedd reggel ütközött össze több autó a Derék utcán. Úgy tudni, a balesetben senki sem sérült meg.

Haon.hu

Baleset történt kedd délelőtt Debrecenben – tudta meg a Haon. Úgy értesültünk, a Derék utcán ütközött össze két autó. Információink szerint a balesetben senki sem sérült meg.

Baleset Debrecenben: oldalról hajtottak bele egy autóba
Baleset Debrecenben: oldalról hajtottak bele egy autóba
Forrás: Vida Márton Péter

További fotók a baleset helyszínéről:

Baleset Debrecenben: több autó ütközött a Derék utcán

Fotók: Vida Márton Péter

