Sziréna
1 órája
Fotókon a böszörményi úti baleset, az egyik autó a járdán kötött ki!
Csütörtök este ütközött össze két autó a forgalmas debreceni kereszteződésben. Úgy tudjuk, a balesetnek sérültje is van.
Baleset történt csütörtök délután Debrecenben, két autó ütközött össze – közölte az utinform.hu. A baleset a 35-ös főút 80-as km-nél történt, a Böszörményi út és a Békéssy Béla utca lámpás kereszteződésében történt. Információink szerint a balesetnek sérültje is van.
További fotók a böszörményi úti baleset helyszínéről:
Baleset Debrecenben: két autó ütközött a Böszörményi útonFotók: Vida Márton Péter
Nem ez volt azonban az egyetlen baleset csütörtökön Debrecenben: villamos és autó is ütközött a délutáni órákban!
