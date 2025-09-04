Baleset történt csütörtök délután Debrecenben, két autó ütközött össze – közölte az utinform.hu. A baleset a 35-ös főút 80-as km-nél történt, a Böszörményi út és a Békéssy Béla utca lámpás kereszteződésében történt. Információink szerint a balesetnek sérültje is van.

Fotókon a böszörményi úti baleset, az egyik autó a járdán kötött ki!

Forrás: Vida Márton Péter

További fotók a böszörményi úti baleset helyszínéről: