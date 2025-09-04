szeptember 4., csütörtök

Sziréna

1 órája

Fotókon a böszörményi úti baleset, az egyik autó a járdán kötött ki!

Csütörtök este ütközött össze két autó a forgalmas debreceni kereszteződésben. Úgy tudjuk, a balesetnek sérültje is van.

Haon.hu

Baleset történt csütörtök délután Debrecenben, két autó ütközött össze – közölte az utinform.hu. A baleset a 35-ös főút 80-as km-nél történt, a Böszörményi út és a Békéssy Béla utca lámpás kereszteződésében történt. Információink szerint a balesetnek sérültje is van.

Fotókon a böszörményi úti baleset, az egyik autó a járdán kötött ki!
Fotókon a böszörményi úti baleset, az egyik autó a járdán kötött ki!
Forrás: Vida Márton Péter

További fotók a böszörményi úti baleset helyszínéről:

Baleset Debrecenben: két autó ütközött a Böszörményi úton

Fotók: Vida Márton Péter

Nem ez volt azonban az egyetlen baleset csütörtökön Debrecenben: villamos és autó is ütközött a délutáni órákban!

