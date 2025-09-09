szeptember 9., kedd

Autó és motoros ütközött Debrecenben, súlyosan megsérült egy férfi - frissítve!

Teljes útzár mellett zajlik a helyszínelés. A baleset helyszínén vannak a mentők is.

Haon.hu

Baleset történt a Vámospércsi úton, a Regionális Képző Központnál. A rendőrségi helyszínelés teljes útzár mellett zajlik, melynek idején a 23Y, 37, 37A és a 45-ös autóbuszok terelőútvonalon közlekednek – közölte a DKV Zrt. A katasztrófavédelem információi szerint összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpár Debrecenben. A balesetnél a város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. 

A raj felitatta az úttestre kifolyt üzemanyagot. A helyszínre érkeztek a mentők is.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy idős férfit szállítottak súlyos sérüléssel kórházba.

A baleset miatt több járat is terelőútvonalon

A DKV közleménye szerint a 23Y-os autóbuszok a Veres Péter utcai körforgalomig közlekednek és egyik végállomás irányában sem érintik a Veres Péter utca (Acsádi út felé), Hold utca, Regionális Képző Központ, Hármashegy utca, Kérész utca és a Vámospércsi út, forduló megállóhelyeket. A 37, 37A és a 45-ös autóbuszok a Vámospércsi út – Veres Péter utca – Veres Péter utca, körforgalom – Veres Péter utca – Vámospércsi út terelőútvonalon közlekednek. A járatok nem érintik a Regionális Képző Központ (Haláp felé), Hármashegy utca és a Kérész utca megállókat. Az útzár idején a Vámospércsi út, forduló és Haláp megállók között ingajárat közlekedik 37-es jelzéssel. 

FRISSÍTÉS: A rendőrség feloldotta az útzárat a Vámospércsi úton. A 23Y, 37, 37A és a 45-ös autóbuszok mindkét végállomás irányába újra az eredeti útvonalon közlekednek.

