Kék hírek
36 perce
Két autó ütközött az egyik legforgalmasabb debreceni útszakaszon!
Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom. Ráfutásos baleset történt Debrecenben.
Ráfutásos balesetet szenvedett két személygépkocsi Debrecennél, a 47-es főút és a 481-es főút kereszteződésénél kedd délután – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet.
Hozzáteszik, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre azt mondta, hogy a baleset anyagi káros volt.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
51 perce
Kigyulladt egy autó a 35-ös úton, a mentők is a helyszínen - fotóval!
Ezt ne hagyja ki!Járvány
21 órája
Két hajdú-bihari iskolában is kimutatták a fertőzést: 113 megbetegedésről érkezett jelentés!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre