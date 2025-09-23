Két autó ütközött az egyik legforgalmasabb debreceni útszakaszon!

Ráfutásos balesetet szenvedett két személygépkocsi Debrecennél, a 47-es főút és a 481-es főút kereszteződésénél kedd délután – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet.

Ráfutásos baleset történt Debrecenben, két autó ütközött

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Hozzáteszik, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre azt mondta, hogy a baleset anyagi káros volt.

