Kék hírek

36 perce

Két autó ütközött az egyik legforgalmasabb debreceni útszakaszon!

Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom. Ráfutásos baleset történt Debrecenben.

Haon.hu

Ráfutásos balesetet szenvedett két személygépkocsi Debrecennél, a 47-es főút és a 481-es főút kereszteződésénél kedd délután – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. 

CM20250220_Mester-Csemete baleset_HAON (9)
Ráfutásos baleset történt Debrecenben, két autó ütközött
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Hozzáteszik, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek. 

Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre azt mondta, hogy a baleset anyagi káros volt.

