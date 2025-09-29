35 perce
Súlyos baleset Debrecennél: kanyarodó autóba csapódott egy tréler – fotókkal, videóval!
A mentőket is riasztották a 4-es főúton történt hétfő esti karambolhoz. A balesetben egy ember súlyosan megsérült.
Baleset történt hétfő este a 4-es főúton, Debrecen közelében – közölte az Útinform. Mint kiderült, az M35-ös autópálya csomópontjánál ütközött össze két gépjármű. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség sajtóosztálya közölte, a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint az autópálya lehajtóról érkezett a személyautó a 4-es főútra, Debrecen irányába, amikor egy tréleres gépjármű az oldalába csapódott.
A szakaszon félpályás útzár mellett, rendőri forgalomirányítás mellett kezdték meg a műszaki mentést, a helyszínre a mentőket is riasztották.
Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya azt közölte, a helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
Fotókon a 4-es főúton történt baleset:
Hétfő este történt baleset a 4-es főútonFotók: Tóth Imre
Videó a baleset helyszínéről:
