Sziréna

35 perce

Súlyos baleset Debrecennél: kanyarodó autóba csapódott egy tréler – fotókkal, videóval!

Címkék#rendőrség#autó#debrecen#mentő#4-es főút#baleset

A mentőket is riasztották a 4-es főúton történt hétfő esti karambolhoz. A balesetben egy ember súlyosan megsérült.

Haon.hu

Baleset történt hétfő este a 4-es főúton, Debrecen közelében – közölte az Útinform. Mint kiderült, az M35-ös autópálya csomópontjánál ütközött össze két gépjármű. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség sajtóosztálya közölte, a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint az autópálya lehajtóról érkezett a személyautó a 4-es főútra, Debrecen irányába, amikor egy tréleres gépjármű az oldalába csapódott.

Baleset Debrecennél: kanyarodó autóba csapódott egy tréler
Baleset Debrecennél: kanyarodó autóba csapódott egy tréler
Forrás: Tóth Imre

A szakaszon félpályás útzár mellett, rendőri forgalomirányítás mellett kezdték meg a műszaki mentést, a helyszínre a mentőket is riasztották.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya azt közölte, a helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Fotókon a 4-es főúton történt baleset:

Hétfő este történt baleset a 4-es főúton

Fotók: Tóth Imre

Videó a baleset helyszínéről:

