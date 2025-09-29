45 perce
Szemük előtt történt a debreceni baleset, nem haboztak, azonnal cselekedtek
Tudták, mit kell tenniük. A debreceni baleset után mentőt is hívtak és a forgalmat is irányították.
A Logisztikai Zászlóalj katonái szemtanúi voltak egy 4 autót érintő közlekedési balesetnek a debreceni Böszörményi úton – számolt be róla közösségi oldalán a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár. Mint írják, azonnal cselekedtek, egyikőjük a sérültekkel foglalkozott és mentőt hívott, a másik két katona pedig biztosította a forgalmat.
Mielőbbi felépülést kívánnak, bajtársaik helytállását köszönik! Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat miatt Hajdúhadház és Debrecen között is gyakrabban közlekednek katonai járművek ezekben a hetekben.
Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatot miatt korábban harckocsik és katonák is ellepték Hajdúhadházát. Erről itt tudnak bővebben tájékozódni:
Tankok és katonák mindenhol: úgy demonstrált erőt a honvédség Hajdú-Biharban, ahogy csak nagyon ritkán szoktak – fotók
Pontosság, erő és országvédelem – ezek a hívószavai a szeptember elején indult Adaptive Hussars 2025-nek. NATO-keretek között zajlik katonai hadgyakorlat Magyarországon, amelyben több mint 22 ezer magyar és szövetséges katona vesz részt, hivatásosok és tartalékosok egyaránt.
Katonák ezrei lepték el Debrecen térségét, készültségben a teljes közigazgatás
