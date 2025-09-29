Szemük előtt történt a debreceni baleset, nem haboztak, azonnal cselekedtek

A Logisztikai Zászlóalj katonái szemtanúi voltak egy 4 autót érintő közlekedési balesetnek a debreceni Böszörményi úton – számolt be róla közösségi oldalán a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár. Mint írják, azonnal cselekedtek, egyikőjük a sérültekkel foglalkozott és mentőt hívott, a másik két katona pedig biztosította a forgalmat.

A debreceni baleset után mentőt is hívtak és a forgalmat is irányították

Forrás: Facebook / Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

Mielőbbi felépülést kívánnak, bajtársaik helytállását köszönik! Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat miatt Hajdúhadház és Debrecen között is gyakrabban közlekednek katonai járművek ezekben a hetekben.

