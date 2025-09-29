szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

45 perce

Szemük előtt történt a debreceni baleset, nem haboztak, azonnal cselekedtek

Címkék#debrecen#segítség#baleset

Tudták, mit kell tenniük. A debreceni baleset után mentőt is hívtak és a forgalmat is irányították.

Haon.hu

A Logisztikai Zászlóalj katonái szemtanúi voltak egy 4 autót érintő közlekedési balesetnek a debreceni Böszörményi úton – számolt be róla közösségi oldalán a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár. Mint írják, azonnal cselekedtek, egyikőjük a sérültekkel foglalkozott és mentőt hívott, a másik két katona pedig biztosította a forgalmat.

A debreceni baleset után mentőt is hívtak és a forgalmat is irányították
A debreceni baleset után mentőt is hívtak és a forgalmat is irányították
Forrás: Facebook / Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mielőbbi felépülést kívánnak, bajtársaik helytállását köszönik! Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat miatt Hajdúhadház és Debrecen között is gyakrabban közlekednek katonai járművek ezekben a hetekben.

Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatot miatt korábban harckocsik és katonák is ellepték Hajdúhadházát. Erről itt tudnak bővebben tájékozódni:

Pontosság, erő és országvédelem – ezek a hívószavai a szeptember elején indult Adaptive Hussars 2025-nek. NATO-keretek között zajlik katonai hadgyakorlat Magyarországon, amelyben több mint 22 ezer magyar és szövetséges katona vesz részt, hivatásosok és tartalékosok egyaránt. A teljes cikk itt olvasható:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu