Lesodródott az útról egy személyautó pénteken Bocskaikert közelében – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták illetve áramtalanították a járművet. Az autó vezetőjét a mentőszolgálat kórházba szállította.

Baleset Bocskaikertnél: lesodródott az útról egy autó, a mentőkre is szükség volt!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Nem ez volt azonban az egyetlen baleset pénteken, Biharnagybajom közelében az útmenti fasorba csapódott egy autó, a püspökladányi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. Az egység áramtalanította a járművet, ezzel egy időben a területet motoros láncfűrésszel tisztította meg. A mentőszolgálat az autó vezetőjét kórházba szállította.

Egyéb beavatkozás:

Nagy méretű fa több ága is lehasadt a közúti és a gyalogos forgalmat veszélyeztette a debreceni Szinyei Gábor utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók magasból mentő át motoros láncfűrésze vágták le az ágakat.

