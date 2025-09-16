szeptember 16., kedd

Edit névnap

Sziréna

2 órája

Baleset Balmazújvároson: terepjáró karambolozott, sérültről is tudni!

Címkék#debrecen#Balmazújváros#tűzoltók#Biharkeresztes

A hatóságok segítségére is szükség volt. Hétfő reggel történt baleset Balmazújvároson, az egyik kereszteződésben.

Haon.hu

Terepjáró és személygépkocsi ütközött össze hétfőn reggel Balmazújvároson, a Gábor Áron és a Bartók Béla utca kereszteződésében – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autókban ketten utaztak, közülük a mentőszolgálat egy embert kórházba szállított. 

Baleset Balmazújvároson: terepjáró karambolozott, sérültről is tudni!
Baleset Balmazújvároson: terepjáró karambolozott, sérültről is tudni!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Egyéb riasztások:

  • Úttestre dőlt egy fa hétfőn kora hajnalban, Biharkeresztes térségében a 4808-as számú úton. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be. 
  • Balmazújvároson, a Kadarcs utcában is veszélyesen megdőlt egy fa, ami a gyalogosforgalmat veszélyeztette. A város tűzoltói, magasból mentőn keresztül láncfűrész segítségével szüntették meg a veszélyt. 
  • Debrecenben a Pallagi úton egy lehasadt faág, a Felsőjózsai utcában pedig úttestre dőlt fa, akadályozta a forgalmat. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói kézi erővel és motoros láncfűrész segítségével avatkoztak be. 
  • Telekommunikációs vezetékbe akadt, majd az oszlopot is kidöntötte egy nyerges vontató tegnap délután Hajdúszoboszlón, a Tokay utcában. A város hivatásos tűzoltói kézi erővel szüntették meg a forgalmi akadályt.

Ajánljuk még:

 

