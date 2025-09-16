Terepjáró és személygépkocsi ütközött össze hétfőn reggel Balmazújvároson, a Gábor Áron és a Bartók Béla utca kereszteződésében – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autókban ketten utaztak, közülük a mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.

Baleset Balmazújvároson: terepjáró karambolozott, sérültről is tudni!

Egyéb riasztások:

Úttestre dőlt egy fa hétfőn kora hajnalban, Biharkeresztes térségében a 4808-as számú úton. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be.

Balmazújvároson, a Kadarcs utcában is veszélyesen megdőlt egy fa, ami a gyalogosforgalmat veszélyeztette. A város tűzoltói, magasból mentőn keresztül láncfűrész segítségével szüntették meg a veszélyt.

Debrecenben a Pallagi úton egy lehasadt faág, a Felsőjózsai utcában pedig úttestre dőlt fa, akadályozta a forgalmat. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói kézi erővel és motoros láncfűrész segítségével avatkoztak be.

Telekommunikációs vezetékbe akadt, majd az oszlopot is kidöntötte egy nyerges vontató tegnap délután Hajdúszoboszlón, a Tokay utcában. A város hivatásos tűzoltói kézi erővel szüntették meg a forgalmi akadályt.

