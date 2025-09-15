szeptember 15., hétfő

Kék hírek

20 perce

Baleset történt Balmazújvárosban, sérült is lehet

Címkék#Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Dózsa György út#Balmazújváros#baleset

Nem egy pozitív hétkezdet. Baleset történt Balmazújvárosban.

Balesettel indult a hétfő Balmazújvárosban – tudta meg a Haon. Értesülésünket a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya is megerősítette.

baleset balmazújváros
Balesettel indult a hétfő reggel Balmazújvárosban
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Két autó érintett a balmazújvárosi balesetben

A vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint

két autó ütközött a Dózsa György úton a reggeli órákban.

Úgy tudjuk, a balmazújvárosi balesethez az elsőbbségi szabályok nem betartása vezetett, illetve egy ember könnyebben sérült. 

Balesettel kezdődött a hét Debrecenben is

Baleset történt hétfő reggel Debrecenben, a Monostorpályi úton – értesült a Haon. Úgy tudjuk, utoléréses baleset történt, a helyszínre a mentőket is riasztották. Erről itt írtunk bővebben:

