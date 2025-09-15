20 perce
Baleset történt Balmazújvárosban, sérült is lehet
Nem egy pozitív hétkezdet. Baleset történt Balmazújvárosban.
Balesettel indult a hétfő Balmazújvárosban – tudta meg a Haon. Értesülésünket a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya is megerősítette.
Két autó érintett a balmazújvárosi balesetben
A vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint
két autó ütközött a Dózsa György úton a reggeli órákban.
Úgy tudjuk, a balmazújvárosi balesethez az elsőbbségi szabályok nem betartása vezetett, illetve egy ember könnyebben sérült.
Balesettel kezdődött a hét Debrecenben is
Baleset történt hétfő reggel Debrecenben, a Monostorpályi úton – értesült a Haon. Úgy tudjuk, utoléréses baleset történt, a helyszínre a mentőket is riasztották. Erről itt írtunk bővebben:
