Baleset történt Balmazújvárosban, sérült is lehet

Balesettel indult a hétfő Balmazújvárosban – tudta meg a Haon. Értesülésünket a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya is megerősítette.

Balesettel indult a hétfő reggel Balmazújvárosban

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Két autó érintett a balmazújvárosi balesetben

A vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint

két autó ütközött a Dózsa György úton a reggeli órákban.

Úgy tudjuk, a balmazújvárosi balesethez az elsőbbségi szabályok nem betartása vezetett, illetve egy ember könnyebben sérült.

Balesettel kezdődött a hét Debrecenben is

