Sziréna

2 órája

Baleset Balmazújvárosban: két autó ütközött össze, sérültről is tudni!

Csütörtökön is számos esetben volt szükség a vármegyei tűzoltókra. Balesetekhez és tűzesetekhez is sietniük kellett.

Haon.hu

Két autó ütközött össze csütörtökön Balmazújvárosban, a Vasút soron – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók átvizsgálták a járműveket és a területet biztosították. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.

Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Csütörtöki riasztások:

  • Berendezési tárgyak és szemét égett egy ház pincéjében Ebesen, a Gázláng utcában. A hajdúszoboszlói és a debreceni hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat ezzel egy időben több gázpalackot is kivittek az épületből. Egy embert a mentőszolgálat kórházba szállított.
  • Egy kismegszakító szekrény égett csütörtök délután Debrecenben, egy Cívis utcai társasházban. A debreceni hivatásos tűzoltók kézi tűzoltókészülékkel fékezték meg a lángot, így a tűz nem terjedt tovább. 

A társasház azonban füsttel telítődött, ezért át kellett szellőztetni a lépcsőházat, a füst a lakásokba nem szivárgott be, így a lakók otthonaikban maradhattak. A tűzzel érintett lakás lakhatatlanná vált, két ember emiatt rokonokhoz költözött. Az eset során senki sem sérült meg.

  • Debrecenben, a Széchenyi utcában csőtörés volt egy társasházban, emiatt a pincében összegyűlt a víz. A debreceni hivatásos tűzoltók szivattyú segítségével távolították el a vizet a pincéből.

Egyéb beavatkozások:

  • Egy tíz méteres fenyőfa veszélyesen megdőlt egy lakóház felé a debreceni Basahalom utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétra segítségével a fa kivágták.

