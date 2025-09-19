Baleset Balmazújvárosban: két autó ütközött össze, sérültről is tudni!

A társasház azonban füsttel telítődött, ezért át kellett szellőztetni a lépcsőházat, a füst a lakásokba nem szivárgott be, így a lakók otthonaikban maradhattak. A tűzzel érintett lakás lakhatatlanná vált, két ember emiatt rokonokhoz költözött. Az eset során senki sem sérült meg.

Debrecenben, a Széchenyi utcában csőtörés volt egy társasházban, emiatt a pincében összegyűlt a víz. A debreceni hivatásos tűzoltók szivattyú segítségével távolították el a vizet a pincéből.

Egyéb beavatkozások:

Egy tíz méteres fenyőfa veszélyesen megdőlt egy lakóház felé a debreceni Basahalom utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétra segítségével a fa kivágták.

Ez is érdekelhet: