Vádemelés

2 órája

Baleset Debrecenben: megállás nélkül hajtott sínekre az Audi, letarolta a személyvonat – fotókkal

Vasúti átjáróban ütközött neki a személyvonatnak az autós. A baleset feltételezett okozója ellen közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség.

Haon.hu

Vonattal ütközött össze egy személyautó 2024. május 9-én a kora reggeli órákban Debrecenben. Mint arról korábban beszámoltunk, a baleset a Vértesi utcai vasúti átjáróban történt, a Basahalom utca közelében. A vonaton összesen húszan utaztak, de az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályának közlése szerint senkit nem sem kellett kórházba szállítani. Az üggyel kapcsolatban 2025. szeptember 3-án adott ki közleményt a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

TI_20240509_Vonatbaleset Debrecenben_HAON
A baleset egy vasúti átjáróban történt
Forrás: Napló-archív

Mint írták, az átjáró előtt megállási és elsőbbségadási kötelezettséget előíró jelzőtábla volt kihelyezve, ám a férfi ezt figyelmen kívül hagyta, behajtott az átjáróba, majd nekiütközött a Sáránd felől érkező személyvonat mozdonyának. Kiemelték, a mozdonyvezető és a vádlott is vészfékezett, ráadásul a mozdonyvezető figyelmeztető hangjelzést is adott, de az ütközést így sem tudták elkerülni. 

TI_20240509_Vonatbaleset Debrecenben_HAON (3)
A szerelvényben is anyagi kár keletkezett
Forrás: Napló-archív

Személyi sérülés ugyan nem történt, de a MÁV Zrt.-nek anyagi kára keletkezett. Kifejtették, a vádlott megsértette a KRESZ-t, ezzel pedig a vonat utasainak életét és testi épségét is veszélyeztette. 

A közleményből kiderült, hogy a nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság folytatta le.

TI_20240509_Vonatbaleset Debrecenben_HAON (2)
A vonat is vészfékezett a baleset előtt
Forrás: Napló-archív

Ez lehet a vádlott büntetése a baleset miatt

A vádlott ellen a Debreceni Járási Ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt nyújtott be büntetővégzés meghozatalára irányuló vádiratot a Debreceni Járásbíróságra.

Ebben indítványt tettek arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben pénzbüntetést szabjon ki, továbbá a MÁV Zrt. által előterjesztett polgári jogi igény érvényesítését utasítsa egyéb törvényes útra.

