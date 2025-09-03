2 órája
Baleset Debrecenben: megállás nélkül hajtott sínekre az Audi, letarolta a személyvonat – fotókkal
Vasúti átjáróban ütközött neki a személyvonatnak az autós. A baleset feltételezett okozója ellen közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség.
Vonattal ütközött össze egy személyautó 2024. május 9-én a kora reggeli órákban Debrecenben. Mint arról korábban beszámoltunk, a baleset a Vértesi utcai vasúti átjáróban történt, a Basahalom utca közelében. A vonaton összesen húszan utaztak, de az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályának közlése szerint senkit nem sem kellett kórházba szállítani. Az üggyel kapcsolatban 2025. szeptember 3-án adott ki közleményt a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.
Mint írták, az átjáró előtt megállási és elsőbbségadási kötelezettséget előíró jelzőtábla volt kihelyezve, ám a férfi ezt figyelmen kívül hagyta, behajtott az átjáróba, majd nekiütközött a Sáránd felől érkező személyvonat mozdonyának. Kiemelték, a mozdonyvezető és a vádlott is vészfékezett, ráadásul a mozdonyvezető figyelmeztető hangjelzést is adott, de az ütközést így sem tudták elkerülni.
Személyi sérülés ugyan nem történt, de a MÁV Zrt.-nek anyagi kára keletkezett. Kifejtették, a vádlott megsértette a KRESZ-t, ezzel pedig a vonat utasainak életét és testi épségét is veszélyeztette.
A közleményből kiderült, hogy a nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság folytatta le.
Ez lehet a vádlott büntetése a baleset miatt
A vádlott ellen a Debreceni Járási Ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt nyújtott be büntetővégzés meghozatalára irányuló vádiratot a Debreceni Járásbíróságra.
Ebben indítványt tettek arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben pénzbüntetést szabjon ki, továbbá a MÁV Zrt. által előterjesztett polgári jogi igény érvényesítését utasítsa egyéb törvényes útra.
