Fotókon a 4-es főúton történt baleset, kamion és kisteherautó ütközött! – videóval!
Kedd délelőtt történt karambol. A balesethez a mentőket is riasztották.
Baleset történt kedd délelőtt a 4-es főút Hajdú-Bihar vármegyei szakaszán, összeütközött egy kamion és egy kisteherautó Téglás közelében, a 246. kilométernél – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a műszaki mentést végző újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kistehergépkocsit.
Az érintett útszakaszt félpályán lezárták. Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a helyszínről egy 50 év körüli férfit szállítottak könnyebb sérülésekkel, további vizsgálatok céljából kórházba.
Helyszíni fotókon a 4-es főúton történt karambol:
Baleset a 4-es főúton: kamion és kisteherautó ütközöttFotók: Katona Ákos
Videó a baleset helyszínéről:
Nem ez volt azonban az egyetlen baleset kedd délelőtt Hajdú-Biharban:
Autó és motoros ütközött Debrecenben, súlyosan megsérült egy férfi - frissítve!
