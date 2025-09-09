szeptember 9., kedd

Fotókon a 4-es főúton történt baleset, kamion és kisteherautó ütközött! – videóval!

Kedd délelőtt történt karambol. A balesethez a mentőket is riasztották.

Haon.hu

Baleset történt kedd délelőtt a 4-es főút Hajdú-Bihar vármegyei szakaszán, összeütközött egy kamion és egy kisteherautó Téglás közelében, a 246. kilométernél – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a műszaki mentést végző újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kistehergépkocsit.

Baleset a 4-es főúton: kamion és kisteherautó ütközött
Fotó: Katona Ákos

Az érintett útszakaszt félpályán lezárták. Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a helyszínről egy 50 év körüli férfit szállítottak könnyebb sérülésekkel, további vizsgálatok céljából kórházba.

Helyszíni fotókon a 4-es főúton történt karambol:

Baleset a 4-es főúton: kamion és kisteherautó ütközött

Fotók: Katona Ákos

Videó a baleset helyszínéről:

Nem ez volt azonban az egyetlen baleset kedd délelőtt Hajdú-Biharban:

