Két autó ütközött a 4-esen, mentők is érkeztek a helyszínre!

Két személyautó karambolozott Debrecenben, a 4-es főút belterületi szakaszának 229-es kilométerszelvényénél szerda délután - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították az egyik gépkocsit.

Baleset a 4-es főúton, két autó ütközött

Forrás: illusztráció/Napló-archív

A katasztrófavédelem információi szerint a helyszínre mentő is érkezett.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Szerdán már volt baleset Debrecenben

Összeütközött két autó, majd az egyik az oldalára borult Debrecenben, a Hatvan utca és a Tisza István utca kereszteződésében szerda kora délután. A helyszínről készült felvételeket megnézhetitek az alábbi cikkben: