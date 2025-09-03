2 órája
Két autó ütközött a 4-esen, mentők is érkeztek a helyszínre!
A tűzoltók áramtalanítottak egy járművet. Baleset történt szerda délután a forgalmas szakaszon.
Két személyautó karambolozott Debrecenben, a 4-es főút belterületi szakaszának 229-es kilométerszelvényénél szerda délután - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították az egyik gépkocsit.
A katasztrófavédelem információi szerint a helyszínre mentő is érkezett.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Szerdán már volt baleset Debrecenben
Összeütközött két autó, majd az egyik az oldalára borult Debrecenben, a Hatvan utca és a Tisza István utca kereszteződésében szerda kora délután. A helyszínről készült felvételeket megnézhetitek az alábbi cikkben:
Ez is érdekelhet:
Vitányi István: a dolgozók 90 százalékát érintené súlyosan a Tisza-adó
A hétvégén tartják Hajdú-Bihar egyik legnépszerűbb gasztrofesztiválját – itt vannak a részletek!