Három autó ütközött a 35-ös főúton, mentő is a helyszínen - fotó!

Baleset történt a csütörtöki forgalomban Debrecennél: három autó ütközött a józsai elkerülőnél, a 35-ös főúton – tudta meg a portálunk a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság sajtóosztályától. A rendőrség információi szerint a három sávból jelenleg kettőt elfoglalnak az érintett járművek. Az egyik helyi Facebook-csoportban egy képet is közzétettek a baleset helyszínéről.

Baleset a 35-ös főúton: három autó ütközött össze

Forrás: Facebook/Józsai Csoport

Ahogy az a képen is látszik, a helyszínre mentő is érkezett.

A csoportban egy másik képet is közzétettek, melyen látszik, az egyik autó hátulja roncsolódott az ütközés következtében. Mutatjuk a fotót!

Három autó volt érintett a balesetben

Forrás: Facebook/Józsai csoport

