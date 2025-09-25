1 órája
Három autó ütközött a 35-ös főúton, mentő is a helyszínen - fotó!
Aki teheti, kerülje az adott szakaszt! A baleset miatt két sávot lezártak.
Baleset történt a csütörtöki forgalomban Debrecennél: három autó ütközött a józsai elkerülőnél, a 35-ös főúton – tudta meg a portálunk a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság sajtóosztályától. A rendőrség információi szerint a három sávból jelenleg kettőt elfoglalnak az érintett járművek. Az egyik helyi Facebook-csoportban egy képet is közzétettek a baleset helyszínéről.
Ahogy az a képen is látszik, a helyszínre mentő is érkezett.
A csoportban egy másik képet is közzétettek, melyen látszik, az egyik autó hátulja roncsolódott az ütközés következtében. Mutatjuk a fotót!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Halálos baleset Vámospércsnél: Újszülött gyermekéhez sietett, végül két ember halálát okozta az ittas nyíracsádi férfi – fotókkal, videóval
Brutális emberölés: terhes párját fojtotta meg az erdőben egy férfi