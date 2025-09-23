Kigyulladt egy autó a 35-ös úton, a mentők is a helyszínen - fotóval!

Kigyulladt egy személyautó Debrecen és Józsa között, a 35-ös főút 77-es kilométerénél, az Agrárgazdaság környékénél kedd délután – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. Mint írják, a debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Az egyik józsai Facebook-csoportban képeket is csatoltak az autótűzről.

Autótűz a 35-ös főúton, Debrecen és Józsa között

Forrás: Facebook/Józsai Csoport

Kiemelik, a mentőszolgálat is a helyszínre érkezett.

Hozzáteszik, az egységek az utómunkálatokat végzik.

