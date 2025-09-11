szeptember 11., csütörtök

Maffiamódszerek az M35-ösön, tőrbe csalta áldozatait a koszovói rém

A kerekeket leeresztették, a gumikat pedig kiszúrták. Nem az első ilyen eset volt, ami az M35-ös autópályán történt.

Haon.hu

A gyanú szerint az 53 éves Fatmir S. 2024. október 13-án reggel vette észre az M3-as autópálya gödöllői szakaszán, hogy egy autó félrehúzódott a leállósávba. A férfi megállt, és odament az ukrán rendszámú kocsihoz. Defektre hivatkozott, és elterelte a figyelmüket: a jármű hátsó részéhez csalta a későbbi sértetteket. Addig a társa meglovasította az ülésen hagyott táskát a benne lévő pénzzel és iratokkal együtt, ezzel több mint 3,5 millió forint kárt okozva.

Nem az első ilyen eset volt, ami az M35-ös autópálya egyik szakaszán történt
Nemcsak az M3-as autópálya szakaszain történt meg az eset

Fatmir S. leeresztette az ukránok kerekét, a gumit pedig kiszúrta. Így a sértetteknek esélyük sem volt utánuk hajtani. A járművükbe azonban felszereltek egy kamerát, és a felvétel alapján a nyomozók el tudtak indulni. Hónapokon keresztül göngyölítették fel a szálakat. Az adatok elemzése során kiderült, hogy a fővárosban és az M35-ös sztrádán, valamint Hajdúböszörmény térségében is követtek el hasonló bűncselekményeket. A nyomozók alapos munkával azonosították a tetteseket, de mivel nem ismerték a tartózkodási helyüket, elrendelték körözésüket.

Fatmir S.-t Ausztriában fogták el, a Pest vármegyei nyomozók szeptember 5-én vették át osztrák kollégáiktól. Gyanúsítottként hallgatták ki, a bíróság pedig lakhelyelhagyásai tilalmat rendelt el vele szemben. 

