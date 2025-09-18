Országos atlétikai bajnokságot rendeztek Debrecenben

Harmadik alkalommal adott otthont a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a BM OKF Országos Atlétikai Bajnokságnak. Az idei versenyt szeptember 18-án, Debrecenben tartották meg - olvasható a vármegyei katasztrófavédelem honlapján.

A katasztrófavédelem országos atlétikai bajnokságát tartották Debrecenben

Forrás: illusztráció/Mw-archív

A bajnokságra tizenöt vármegyéből mintegy százhetvenöt versenyző nevezett. A résztvevők öt számban mérték össze tudásukat: síkfutás, váltófutás, súlylökés, távolugrás, valamint kézigránát-hajítás tette próbára az atléták ügyességét és gyorsaságát.

Kiemelik, a rendszeresen versenyző kollégák mellett fiatal versenyzők is bizonyíthatták képességeiket.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A dobogós helyezést elért versenyzőknek Pásztor József tűzoltó ezredes, a BM OKF GEK igazgatója, az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület elnöke és Szabó Imre tűzoltó alezredes, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, valamint dr. Albert Albert országos atlétikai versenybíró, a versenybíróság elnöke adta át a díjakat.

Összesítésben az első helyen Csongrád-Csanád, a második helyen Borsod-Abaúj-Zemplén, a harmadik helyen pedig Somogy vármegye versenyzői végeztek.

Ajánljuk még: