Atlétika

2 órája

Országos atlétikai bajnokságot rendeztek Debrecenben

Tizenöt vármegyéből érkeztek versenyzők a cívisvárosba. Idén harmadik alkalommal rendezték meg Debrecenben a katasztrófavédelem atlétikai bajnokságát.

Haon.hu

Harmadik alkalommal adott otthont a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a BM OKF Országos Atlétikai Bajnokságnak. Az idei versenyt szeptember 18-án, Debrecenben tartották meg - olvasható a vármegyei katasztrófavédelem honlapján. 

20100807_0048_SZM
A katasztrófavédelem országos atlétikai bajnokságát tartották Debrecenben
Forrás: illusztráció/Mw-archív

A bajnokságra tizenöt vármegyéből mintegy százhetvenöt versenyző nevezett. A résztvevők öt számban mérték össze tudásukat: síkfutás, váltófutás, súlylökés, távolugrás, valamint kézigránát-hajítás tette próbára az atléták ügyességét és gyorsaságát. 

Kiemelik, a rendszeresen versenyző kollégák mellett fiatal versenyzők is bizonyíthatták képességeiket.

A dobogós helyezést elért versenyzőknek Pásztor József tűzoltó ezredes, a BM OKF GEK igazgatója, az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület elnöke és Szabó Imre tűzoltó alezredes, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, valamint dr. Albert Albert országos atlétikai versenybíró, a versenybíróság elnöke adta át a díjakat. 

Összesítésben az első helyen Csongrád-Csanád, a második helyen Borsod-Abaúj-Zemplén, a harmadik helyen pedig Somogy vármegye versenyzői végeztek.

