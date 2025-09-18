2 órája
Országos atlétikai bajnokságot rendeztek Debrecenben
Tizenöt vármegyéből érkeztek versenyzők a cívisvárosba. Idén harmadik alkalommal rendezték meg Debrecenben a katasztrófavédelem atlétikai bajnokságát.
Harmadik alkalommal adott otthont a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a BM OKF Országos Atlétikai Bajnokságnak. Az idei versenyt szeptember 18-án, Debrecenben tartották meg - olvasható a vármegyei katasztrófavédelem honlapján.
A bajnokságra tizenöt vármegyéből mintegy százhetvenöt versenyző nevezett. A résztvevők öt számban mérték össze tudásukat: síkfutás, váltófutás, súlylökés, távolugrás, valamint kézigránát-hajítás tette próbára az atléták ügyességét és gyorsaságát.
Kiemelik, a rendszeresen versenyző kollégák mellett fiatal versenyzők is bizonyíthatták képességeiket.
A dobogós helyezést elért versenyzőknek Pásztor József tűzoltó ezredes, a BM OKF GEK igazgatója, az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület elnöke és Szabó Imre tűzoltó alezredes, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, valamint dr. Albert Albert országos atlétikai versenybíró, a versenybíróság elnöke adta át a díjakat.
Összesítésben az első helyen Csongrád-Csanád, a második helyen Borsod-Abaúj-Zemplén, a harmadik helyen pedig Somogy vármegye versenyzői végeztek.
