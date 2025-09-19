1 órája
Vérfagyasztó állatkínzás: kegyetlenül bánt el kutyájával egy konyári férfi
Elképesztő részletek láttak napvilágot. Különösen kegyetlen állatkínzás történt Konyáron.
Bántalmazta, majd sorsára hagyta kutyáját egy konyári férfi, súlyosabban minősülő állatkínzás miatt kell a bíróság előtt felelnie – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből. A vádirat szerint a férfi a 2024. július 5. előtti napokban a konyári házában tartott keverék kutyáját egy vastagabb faággal bántalmazta, többször ráütött az állat lábára, hátára és fejére.
Az ütlegeléstől a kutyának látható sérülései keletkeztek, de a vádlott az udvar végében kikötötte egy vashoz és letakarta egy hullámpala darabbal, de a nyári melegben nem gondoskodott a megfelelő ellátásáról, és orvoshoz sem vitte.
A férfi a magatartásával különös szenvedést okozott kutyájának, ami ennek következtében elpusztult.
A Berettyóújfalui Járási Ügyészség a tettét beismerő elkövetőt súlyosabban minősülő állatkínzás bűntettével vádolja. Vádiratában indítványozta, hogy a Berettyóújfalui Járásbíróság az ügyiratok alapján hozzon büntetővégzést, és a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki – olvasható a közleményben.
