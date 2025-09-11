Szökött román bűnözőt üldöztek a rendőrök a hajdú-bihari autópályán – videóval

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Bihor Megyei Határrendőr Főfelügyelőség és a Bihor Megyei Rendőr-főkapitányság hajtott végre közös műveleti akciót 2025. szeptember 9-én délelőtt, melyben a határon átnyúló üldözés során teendő intézkedések gyakorlását helyezték előtérbe – számolt be róla a police.hu.

Közös műveleti akciót hajtottak végre hajdú-bihari és a bihor megyei rendőrök

Mint írják, a fikció szerint egy romániai büntetés-végrehajtási intézetből megszökött egy fogvatartott, aki autójával egyenesen Magyarország felé vette az irányt, majd belépett az ország területére. A szökevényt a közösen bevezetett intézkedések eredményeként az együttműködő rendőri szervek Derecske térségében elfogták.

A gyakorlat céljai között szerepelt a felek közötti kommunikáció hatékonyságának további növelése, valamint a rendelkezésre álló erők, eszközök és az éles helyzetekben bevezetendő szükséges intézkedések gyakorlati megvalósítása.

A gyakorlat végén a két rendőri szerv vezetése közösen értékelte a végrehajtó állomány és a feladatot koordináló szervezeti egységek intézkedését, amelyet jónak minősített.

