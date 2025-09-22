Tankok és katonák mindenhol: úgy demonstrált erőt a honvédség Hajdú-Biharban, ahogy csak nagyon ritkán szoktak – fotók

Szeptember 1-én kezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat – a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete a rendszerváltás óta. Az ADHU 25 egy olyan nagyszabású, összkormányzati és összhaderőnemi gyakorlat, mely teszteli és fejleszti a Magyar Honvédség, a NATO-erők, valamint a közigazgatás együttműködését. A debreceni MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár is jelentős szerepet vállal a gyakorlatban - közölte portálunkkal a hajdúdandár sajtófelelőse.

A Leopard harckocsik is a hadgyakorlat részét képezik

Forrás: MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

A gyakorlatok során épületharcászati képességeket, a gyors és magas szintű betegellátást, valamint az összehangolt szolgálatot is gyakorolják a katonák. Rengeteg kép készült a különböző gyakorlatokról, melyeket itt tudtok végignézni: