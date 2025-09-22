szeptember 22., hétfő

Móric névnap

30°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
ADHU25

2 órája

Tankok és katonák mindenhol: úgy demonstrált erőt a honvédség Hajdú-Biharban, ahogy csak nagyon ritkán szoktak – fotók

Címkék#gyakorlat#MH Bocskai István 11 Páncélozott Hajdúdandár#Adaptive Hussars#Hajdú-Bihar

A debreceni katonák is jelentős szerepet vállalnak. A rendszerváltás óta a legnagyobb gyakorlatot hajtja végre az Adaptive Hussars keretein belül a Magyar Honvédség.

Haon.hu

Szeptember 1-én kezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat – a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete a rendszerváltás óta. Az ADHU 25 egy olyan nagyszabású, összkormányzati és összhaderőnemi gyakorlat, mely teszteli és fejleszti a Magyar Honvédség, a NATO-erők, valamint a közigazgatás együttműködését. A debreceni MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár is jelentős szerepet vállal a gyakorlatban - közölte portálunkkal a hajdúdandár sajtófelelőse.

A Leopard harckocsik is a hadgyakorlat részét képezik
Forrás: MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

A gyakorlatok során épületharcászati képességeket, a gyors és magas szintű betegellátást, valamint az összehangolt szolgálatot is gyakorolják a katonák. Rengeteg kép készült a különböző gyakorlatokról, melyeket itt tudtok végignézni:

Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat

Fotók: MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Hajdúdandár Facebook-oldalán minden nap beszámol a gyakorlat alakulásáról, legutóbb a tatai lövészek vették be a korábbi hajdúsámsoni laktanyát, mely során még szorosabb lett az együttműködés a debreceni és a tatai katonák között. A bejegyzést itt tudjátok megnézni:

Korábban többször is beszámoltunk már a gyakorlatról, először Hajdúhadházon láttak katonai helikoptert

Egyik olvasónk pedig Debrecenben látott elsuhanni egy katonai drónt. Az üggyel kapcsolatban kerestük a Magyar Honvédséget, akik válaszukban hangsúlyozták, hogy egy Skylark 3 típusú drón repült át a város felett.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu