Tankok és katonák mindenhol: úgy demonstrált erőt a honvédség Hajdú-Biharban, ahogy csak nagyon ritkán szoktak – fotók
A debreceni katonák is jelentős szerepet vállalnak. A rendszerváltás óta a legnagyobb gyakorlatot hajtja végre az Adaptive Hussars keretein belül a Magyar Honvédség.
Szeptember 1-én kezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat – a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete a rendszerváltás óta. Az ADHU 25 egy olyan nagyszabású, összkormányzati és összhaderőnemi gyakorlat, mely teszteli és fejleszti a Magyar Honvédség, a NATO-erők, valamint a közigazgatás együttműködését. A debreceni MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár is jelentős szerepet vállal a gyakorlatban - közölte portálunkkal a hajdúdandár sajtófelelőse.
A gyakorlatok során épületharcászati képességeket, a gyors és magas szintű betegellátást, valamint az összehangolt szolgálatot is gyakorolják a katonák. Rengeteg kép készült a különböző gyakorlatokról, melyeket itt tudtok végignézni:
Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlatFotók: MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár
A Hajdúdandár Facebook-oldalán minden nap beszámol a gyakorlat alakulásáról, legutóbb a tatai lövészek vették be a korábbi hajdúsámsoni laktanyát, mely során még szorosabb lett az együttműködés a debreceni és a tatai katonák között. A bejegyzést itt tudjátok megnézni:
Korábban többször is beszámoltunk már a gyakorlatról, először Hajdúhadházon láttak katonai helikoptert:
Hoppá! Katonai helikopter érkezett a hajdú-bihari településre! - videóval
Egyik olvasónk pedig Debrecenben látott elsuhanni egy katonai drónt. Az üggyel kapcsolatban kerestük a Magyar Honvédséget, akik válaszukban hangsúlyozták, hogy egy Skylark 3 típusú drón repült át a város felett.
