Rendőrkézen

46 perce

Buszon, villamoson, váróban – több tucat áldozat után kapták el a debreceni zsebtolvajt – videóval

Címkék#lopás#Debrecen#zsebtolvaj#tolvaj#nyomozás

Egy apagyi férfi hónapokig fosztogatta a gyanútlan utasokat Debrecenben. A zsebtolvajt célzott akcióban kapták el.

Haon.hu

Zsebtolvaj rendőrkézen: augusztus 12-én Debrecen belvárosában fogták el azt az 52 éves apagyi férfit, aki buszokon, villamosokon és várótermekben zsebelt ki utasokat, majd a lopott bankkártyákkal több százezer forint értékben vásárolt – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség Facebook-posztjából. A bejegyzés szerint a tolvaj a sértettek figyelmetlenségét kihasználva több mint egy tucat bűncselekményt követett el elfogásáig. Leginkább pénztárcákra vadászott, de a zsákmányolt bankkártyákat sem hagyta parlagon – többször vásárolt velük, komoly kárt okozva a sértetteknek.

A zsebtolvaj több mint egy tucat bűncselekményt követett el
A zsebtolvaj több mint egy tucat bűncselekményt követett el
Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Debrecen belvárosában csaptak le a zsebtolvajra

A rendőrök a bejelentések nyomán minden információt alaposan elemeztek, tanúkat hallgattak ki, majd célzott akciót szerveztek a tettes elfogására. A férfit augusztus 12-én Debrecen belvárosában kapták el, előállították, őrizetbe vették, és beismerő vallomást tett.

A Debreceni Rendőrkapitányság lopás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt folytatja a nyomozást ellene.

