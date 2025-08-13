46 perce
Buszon, villamoson, váróban – több tucat áldozat után kapták el a debreceni zsebtolvajt – videóval
Egy apagyi férfi hónapokig fosztogatta a gyanútlan utasokat Debrecenben. A zsebtolvajt célzott akcióban kapták el.
Zsebtolvaj rendőrkézen: augusztus 12-én Debrecen belvárosában fogták el azt az 52 éves apagyi férfit, aki buszokon, villamosokon és várótermekben zsebelt ki utasokat, majd a lopott bankkártyákkal több százezer forint értékben vásárolt – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség Facebook-posztjából. A bejegyzés szerint a tolvaj a sértettek figyelmetlenségét kihasználva több mint egy tucat bűncselekményt követett el elfogásáig. Leginkább pénztárcákra vadászott, de a zsákmányolt bankkártyákat sem hagyta parlagon – többször vásárolt velük, komoly kárt okozva a sértetteknek.
Debrecen belvárosában csaptak le a zsebtolvajra
A rendőrök a bejelentések nyomán minden információt alaposan elemeztek, tanúkat hallgattak ki, majd célzott akciót szerveztek a tettes elfogására. A férfit augusztus 12-én Debrecen belvárosában kapták el, előállították, őrizetbe vették, és beismerő vallomást tett.
A Debreceni Rendőrkapitányság lopás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt folytatja a nyomozást ellene.
