Személyvonatba rohant a tehervonat Hajdú-Biharban, kiderült, mekkorát hibázott a mozdonyvezető – fotókkal, videóval

Frontálisan ütközött egy személyvonat és egy tehervonat Sáp településen, a vasútállomásnál 2023 novemberében. Mint akkor arról beszámoltunk, a helyszínre több város tűzoltóit is riasztották, egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a személyvonatból, a vonatbalesetben többen megsérültek, a vétlen mozdonyvezető életveszélyesen. A tehervonat 60 km/h sebességgel haladt, a személyvonat pedig az állomáson lassítva közlekedett. A Debreceni Járási Ügyészség minősített vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki cselekményével súlyos sérülést okozott a másik vonatszerelvény vezetőjének – közölte hétfő reggel a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Mint írják, a vádirat szerint 2023. november 15-én, az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre tartva az a magánvasút társaság tulajdonában lévő tehervonatszerelvény, amelynek mozdonyát a vádlott vezette. A szerelvény egy dízelmozdonyból és 28 darab tartálykocsiból állt. A fenti napon hajnali 4 óra körüli időben a mozdonyvezető Sáp település felé haladva fáradtságból eredően elaludt, ezért a vasútállomásra történő behaladásakor figyelmen kívül hagyta a tehervonatra irányadó tilos jelzést és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon, a vasútállomáson várakozó, sértett által vezetett két személyszállító kocsiból álló személyvonatnak.

A személyvonaton öt utas tartózkodott, akik közül egy személy 8 napon túl gyógyuló, míg a jegyvizsgáló 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett. A mozdonyvezetőnek az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek, melyek részben maradandó fogyatékosság és súlyos egészségromlás hátrahagyásával gyógyultak.

A baleset következtében az adott pályaszakaszon a mentési és helyreállítási munkálatok miatt hosszú időn át szünetelt a vasúti forgalom, illetve a közlekedő személyvonatoknál jelentős késések voltak.