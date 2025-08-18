53 perce
Személyvonatba rohant a tehervonat Hajdú-Biharban, kiderült, mekkorát hibázott a mozdonyvezető – fotókkal, videóval
Mindkét vonat vezetőfülkéje teljesen összeroncsolódott, az egyik mozdonyvezető súlyosan megsérült. A sápi vonatbalesetet okozó férfi ellen vádat emelt a főügyészség.
Frontálisan ütközött egy személyvonat és egy tehervonat Sáp településen, a vasútállomásnál 2023 novemberében. Mint akkor arról beszámoltunk, a helyszínre több város tűzoltóit is riasztották, egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a személyvonatból, a vonatbalesetben többen megsérültek, a vétlen mozdonyvezető életveszélyesen. A tehervonat 60 km/h sebességgel haladt, a személyvonat pedig az állomáson lassítva közlekedett. A Debreceni Járási Ügyészség minősített vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki cselekményével súlyos sérülést okozott a másik vonatszerelvény vezetőjének – közölte hétfő reggel a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.
Mint írják, a vádirat szerint 2023. november 15-én, az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre tartva az a magánvasút társaság tulajdonában lévő tehervonatszerelvény, amelynek mozdonyát a vádlott vezette. A szerelvény egy dízelmozdonyból és 28 darab tartálykocsiból állt. A fenti napon hajnali 4 óra körüli időben a mozdonyvezető Sáp település felé haladva fáradtságból eredően elaludt, ezért a vasútállomásra történő behaladásakor figyelmen kívül hagyta a tehervonatra irányadó tilos jelzést és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon, a vasútállomáson várakozó, sértett által vezetett két személyszállító kocsiból álló személyvonatnak.
Többen is megsérültek a sápi vonatbalesetben
A személyvonaton öt utas tartózkodott, akik közül egy személy 8 napon túl gyógyuló, míg a jegyvizsgáló 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett. A mozdonyvezetőnek az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek, melyek részben maradandó fogyatékosság és súlyos egészségromlás hátrahagyásával gyógyultak.
A baleset következtében az adott pályaszakaszon a mentési és helyreállítási munkálatok miatt hosszú időn át szünetelt a vasúti forgalom, illetve a közlekedő személyvonatoknál jelentős késések voltak.
A vádlott, akinek könnyebb sérülése keletkezett az ütközés során, cselekményével több, a vasúti forgalmi utasításban rögzített szabályt megszegett, amely miatt a baleset bekövetkezett. Az ügyben a nyomozást a Püspökladányi Rendőrkapitányság folytatta le.
A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen maradandó fogyatékosságot okozó, vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és nagyobb kárt okozó, közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Püspökladányi Járásbíróságra.
A vádirat mértékes indítványt is tartalmaz, miszerint ha a vádlott beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, őt a járásbíróság 3 év 10 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 6 év vasúti járművezetéstől eltiltás büntetésre ítélje.
Mint az korábban megírtuk, az ütközés erejétől a tehervonat a két kocsiból álló személyvonatot a perontól mintegy kétszáz méterrel hátrébb tolta, a teherszerelvény dízelmozdonya és a személyvonat villanymozdonya összeakadt, vezetőfülkéik pedig teljesen összeroncsolódtak.
