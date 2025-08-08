Ügyeleti hírek
1 órája
Kevesebb volt a riasztás, de így sem pihentek a hajdú-bihari tűzoltók
Leszakadt ágak és tűz is volt. Csütörtökön is több helyre vonultak a tűzoltók.
Lehasadt egy faágak miatt riasztották a tűzoltókat Debrecenbe, az Akadémia, a Takács István, a Jósika és a Meggyfás utcába. Hajdúszoboszlón pedig az Árpád utcában kellett faágat levágni a magasból, mert az a közlekedést veszélyeztette – számolt be róla katasztrófavédelem péntek reggel.
Foltokban égett a gaz és a szemét csütörtök délután Tiszavasváriban, a Keskeny utcában. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.
