Ügyeleti hírek

1 órája

Kevesebb volt a riasztás, de így sem pihentek a hajdú-bihari tűzoltók

Leszakadt ágak és tűz is volt. Csütörtökön is több helyre vonultak a tűzoltók.

Haon.hu

Lehasadt egy faágak miatt riasztották a tűzoltókat Debrecenbe, az Akadémia, a Takács István, a Jósika és a Meggyfás utcába. Hajdúszoboszlón pedig az Árpád utcában kellett faágat levágni a magasból, mert az a közlekedést veszélyeztette – számolt be róla katasztrófavédelem péntek reggel.

Viszonylag csendes napon vannak túl a tűzoltók
Viszonylag csendes napon vannak túl a tűzoltók
Forrás: Napló-archív

Foltokban égett a gaz és a szemét csütörtök délután Tiszavasváriban, a Keskeny utcában. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

