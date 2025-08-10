Olyan visszajelzést adott a földesi férfi a tűzoltóknak, hogy azt sosem felejtik el

„Hálás vagyok, hogy számíthattam Önökre” – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán közzétett levél első mondata, amit Horváth László Attila küldött a püspökladányi tűzoltóknak egy beavatkozás után.

Háláját egy levélben is kifejezte a tűzoltók felé a férfi

Mint azt a bejegyzésben írták, a férfi így köszönte meg azt, hogy a lánglovagok gyorsan és profin elhárították az otthonánál kialakult veszélyhelyzetet. Kiderült, a lakó akkor kért segítséget, mikor Földesen, a Debreceni utcában egy kidőlt fenyőfa veszélyeztette az elektromos vezetékeket és az épületet. A beavatkozás nagy precizitást, odafigyelést és összehangolt munkát igényelt.

Kiemelte, a helyszínre érkező egység minden mozdulatából látszott, maximálisan értik a dolgukat. A szakszerű fizikai segítség mellett a fiúk nyugodt, biztos légkört teremtettek – ez sokat számít egy ilyen stresszes helyzetben.

Mint azt a férfi a levelében írta, látható volt, hogy egy összeszokott, tapasztalt és elhivatott csapat dolgozik a házánál. A segítség gyors volt, a kommunikáció gördülékeny.

Örömmel és megnyugvással tapasztaltam, hogy ilyen magas színvonalon működik a katasztrófavédelem a térségünkben

– tette hozzá.

A bejegyzésben a katasztrófavédelem is köszönetet mondott, mint írták, sokat jelent számukra az ilyen visszajelzés a kollégáik munkájával kapcsolatosan.

A jó szó sokat jelent – köszönjük ezt a szívből jövő visszajelzést, és köszönjük a püspökladányi tűzoltóknak a példamutató munkát!

– írták.

