Felhívás

2 órája

Tovább fokozódik a szárazság, az egész országban tűzgyújtási tilalom lép életbe

Címkék#tüz#csapadékhiány#Magyarország#tűzgyújtási tilalom

Fontos, hogy betartsuk a szabályokat! A tűzgyújtási tilalom vasárnaptól lép érvénybe.

Haon.hu

A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Az intézkedést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével 2025. augusztus 10-től rendeli el. A tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, az erdőtüzek többségét ugyanis továbbra is emberi figyelmetlenség, például eldobott csikk okozza – számolt be róla a honlapján a Nébih.

Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe
Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Kiemelték, Magyarország területén ismét teljesen kiszáradt a biomassza az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken egyaránt. A következő napokban magas középhőmérséklet és csapadékmentes időjárás várható, a kiszáradt erdőtalajok pedig a kisebb csapadékokat is azonnal elnyelik.

A fenyves állományok, erdőfelújítások, erdőtelepítések különösen veszélyeztetettek. Az extrém száraz biomassza miatt gyors tűzterjedés alakulhat ki már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén is. Megnőhet a keletkező tüzek intenzitása, a felszíni tüzek 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek. Nő a tüzek ugrótűz potenciálja, ami tovább gyorsíthatja a tűzterjedést.

A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

A hatóság kéri a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a tűzgyújtási tilalom betartására, hiszen felelős magatartásukkal hatalmas környezeti és vagyoni kárt előzhetnek meg! 

1 másodperc odafigyelés 100 órás tűzoltást és 100 éves erdészeti helyreállítást előzhet meg!

