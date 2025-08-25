Tűz ütött ki egy hajdúböszörményi társasházban, több embernek el kellett hagynia az épületet!

Kisebb tűz keletkezett egy társasház második emeleti lakásában Hajdúböszörményben, a Karap Ferenc utcában hétfő kora este - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. Hozzáteszik, a helységben berendezési tárgyak égtek.

Kigyulladt egy társasház épülete Hajdúböszörményben, a tűz miatt több embernek el kellett hagynia ideiglenesen a házat

Forrás: illusztráció/MW-archív

A város hivatásos tűzoltói légzésvédelem mellett eloltották a lángokat.

Az épületet hét ember hagyta el, amíg a rajok kiszellőztetik a füsttel telítődött lépcsőházat.

