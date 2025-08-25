augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

21°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

13 perce

Tűz ütött ki egy hajdúböszörményi társasházban, több embernek el kellett hagynia az épületet!

Címkék#Hajdúböszörmény#társasház#tűz

Több berendezési tárgy is lángra kapott. A társasház második emeletén keletkezett tűz.

Haon.hu

Kisebb tűz keletkezett egy társasház második emeleti lakásában Hajdúböszörményben, a Karap Ferenc utcában hétfő kora este - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. Hozzáteszik, a helységben berendezési tárgyak égtek. 

Tűz_a_társasházban_PS_KM DSC_4743
Kigyulladt egy társasház épülete Hajdúböszörményben, a tűz miatt több embernek el kellett hagynia ideiglenesen a házat
Forrás: illusztráció/MW-archív

A város hivatásos tűzoltói légzésvédelem mellett eloltották a lángokat. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az épületet hét ember hagyta el, amíg a rajok kiszellőztetik a füsttel telítődött lépcsőházat.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu