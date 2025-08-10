Kigyulladt egy autó motortere a hajdú-bihari településen!

Kigyulladt egy autó motortere szombaton Nyíradony-Tamásipusztán. Az esethez a nyíradonyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral fékezték meg a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg - közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Több tűzhöz is riasztották a tűzoltókat szombaton Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

A csatorna parton az avar és a gaz égett egy hektáros területen Kaba és Báránd között. A kabai önkéntes tűzoltók mellett a püspökladányi hivatásos tűzoltók is vonultak a helyszínre. A tűzoltók kéziszerszámokkal és vízsugárral fékezték meg a lángokat. Továbbá hat hektáros területen égett a búza tarlón Nagyrábé külterületén. A püspökladányi hivatásos tűzoltók és a nagyrábéi önkéntes tűzoltók is vonultak. Az egységek vízsugárral avatkoztak be.

A tűzesetek mellett balesethez is riasztották a tűzoltókat

Szombat délután Báránd közelében egy autó a kukoricásba borult. A püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták és áramtalanították az autót. A mentőszolgálat hat embert kórházba szállított.

