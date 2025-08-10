augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

36°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

4 órája

Kigyulladt egy autó motortere a hajdú-bihari településen!

Címkék#kigyulladt autó#tűz#baleset

A tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Több tűzhöz is riasztották a hatóságokat szombaton.

Haon.hu

Kigyulladt egy autó motortere szombaton Nyíradony-Tamásipusztán. Az esethez a nyíradonyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral fékezték meg a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg - közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Több tűzhöz is riasztották a tűzoltókat szombaton Hajdú-Biharban
Több tűzhöz is riasztották a tűzoltókat szombaton Hajdú-Biharban
Forrás: Illusztráció/Napló-archív

A csatorna parton az avar és a gaz égett egy hektáros területen Kaba és Báránd között. A kabai önkéntes tűzoltók mellett a püspökladányi hivatásos tűzoltók is vonultak a helyszínre. A tűzoltók kéziszerszámokkal és vízsugárral fékezték meg a lángokat. Továbbá hat hektáros területen égett a búza tarlón Nagyrábé külterületén. A püspökladányi hivatásos tűzoltók és a nagyrábéi önkéntes tűzoltók is vonultak. Az egységek vízsugárral avatkoztak be.

A tűzesetek mellett balesethez is riasztották a tűzoltókat

Szombat délután Báránd közelében egy autó a kukoricásba borult. A püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták és áramtalanították az autót. A mentőszolgálat hat embert kórházba szállított.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu