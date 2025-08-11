2 órája
Egy embert kórházba szállítottak, kigyulladt és lakhatatlanná vált egy épület Hajdú-Biharban - fotóval!
Az épület füsttel telítődött. A tűz a ház egyik szobájában keletkezett.
Vasárnap délelőtt egy lakóház egyik szobájában egy ágy égett Nagyrábén, a Bem József utcában. A nagyrábéi önkéntes tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat, majd a püspökladányi hivatásos egység még egy vízsugárral az utómunkálatokat elvégezte. Az épület füsttel telítődött, ezért a házat át kellett szellőztetni a tűzoltóknak. Egy lakót a mentőszolgálat kórházba szállított. Az épület lakhatatlanná vált - írja vasárnapi ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.
Égett az aljnövényzet közel negyven négyzetméteren, Létavértesen a Vörösmarty utcában. A létavértesi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet.
Továbbá ezer négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet vasárnap Hajdúböszörményben, a Homok kert szőlőben.
A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be.
A tűz mellett egy kidőlt fához riasztották a tűzoltókat
Vasúti sínre borult egy nagyméretű fa vasárnap este Egyek külterületén. Az egyeki önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrész segítségével szüntették meg az útakadályt.
Ajánljuk még:
Kényszerleszállás hátráltatta a nyaralók hazaútját, a Debrecenből induló utasokat is órákig várattak
Váratlant húzott a hajdú-bihari falu, hogy magához csalogassa a turistákat