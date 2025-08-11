augusztus 11., hétfő

Sziréna

2 órája

Egy embert kórházba szállítottak, kigyulladt és lakhatatlanná vált egy épület Hajdú-Biharban - fotóval!

Címkék#Hajdúböszörmény#avar#családi ház#tűz#Nagyrábé

Az épület füsttel telítődött. A tűz a ház egyik szobájában keletkezett.

Haon.hu

Vasárnap délelőtt egy lakóház egyik szobájában egy ágy égett Nagyrábén, a Bem József utcában. A nagyrábéi önkéntes tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat, majd a püspökladányi hivatásos egység még egy vízsugárral az utómunkálatokat elvégezte.  Az épület füsttel telítődött, ezért a házat át kellett szellőztetni a tűzoltóknak. Egy lakót a mentőszolgálat kórházba szállított. Az épület lakhatatlanná vált - írja vasárnapi ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Tűz ütött ki egy lakóházban Nagyrábén, egy embert kórházba szállítottak

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Égett az aljnövényzet közel negyven négyzetméteren, Létavértesen a Vörösmarty utcában. A létavértesi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet.

 Továbbá ezer négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet vasárnap Hajdúböszörményben, a Homok kert szőlőben.

 A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be.

Az aljnövényzet is égett Hajdú-Biharban
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A tűz mellett egy kidőlt fához riasztották a tűzoltókat

Vasúti sínre borult egy nagyméretű fa vasárnap este Egyek külterületén. Az egyeki önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrész segítségével szüntették meg az útakadályt.

