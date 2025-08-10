augusztus 10., vasárnap

Kigyulladt egy családi ház egyik szobája, gyorsan kellett érkezniük a hajdú-bihari tűzoltóknak!

Vasárnap délelőtt riasztották a hatóságokat. A tűz az egyik szobában keletkezett.

Haon.hu

Kigyulladt egy lakóház Nagyrábén, a Bem József utcában vasárnap délelőtt - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A tűz az ingatlan egyik szobájában keletkezett. 

Tűz ütött ki egy családi házban Nagyrábén
Forrás: illusztráció/MW-archív

A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat, átszellőztetik az épületet.

