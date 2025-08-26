2 órája
Egy mikró miatt vált lakhatatlanná egy hajdú-bihari lakás
Az egész társasházat ki kellett üríteni. A tűz miatt szerencsére senki nem sérült meg.
Egy mikrohullámú sütő égett egy lakásban hétfő délután Hajdúböszörményben, a Karap Ferenc utcában. A tűz a berendezési tárgyakra is átterjedt. A lakás füsttel telítődött, ezért a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók légzőkészülékben egy vízsugárral oltották el a lángokat. A lakás átmenetileg lakhatatlanná vált, ezért a lakói ideiglenesen rokonokhoz költöztek. A tűzoltás idejére a társasház lakói elhagyták az épületet, így az eset során senki sem sérült meg – számolt be róla ügyeleti összesítőjében a katasztrófavédelem.
Egy száztíz literes kuka és annak tartalma égett Komádiban, a Dózsa György utcában. A komádi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral oltották el a tüzet.
Száz négyzetméteren égett a száraz avar és gaz Nádudvaron, a Szabadság utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.
Balesethez is vonultak a tűzoltók
Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze hétfőn a debreceni Füredi úton. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták a járműveket és a vonóhorog miatt összeakadt két autót szétválasztották.
Egyéb beavatkozások:
- Egy akácfa egyik ága lehasadt, ezért riasztották a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltókat hétfőn. A faág a kerékpár forgalmat veszélyeztette Balmazújváros határában, ezért azt a tűzoltók levágták egy emelőkosaras járművön keresztül motoros láncfűrésszel.
- Nagyhegyes közelében is faágat kellett eltávolítani a balmazújvárosi tűzoltóknak. Ott gépezetes tolólétrán keresztül dolgoztak és levágták a forgalmat veszélyeztető ágat.
- Egy nagyméretű fa dőlt meg és a gyalogos közlekedést veszélyeztette a debreceni Gyepűsor utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el a fát.
