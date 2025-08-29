17 perce
Nagy volt az ijedtség Hajdúszováton, a tűzoltókat is riasztották! - fotókkal, videóval
Fotók és videó a helyszínről! Tűz ütött ki egy ház hátsó udvarán.
Tűz ütött ki egy családi ház hátsó udvarán Hajdúszováton, a József Attila utcában péntek este - tudta meg a Hajdú Online. Az esethez a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók vonultak.
Portálunk megkeresésére Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, a ház udvarán a száraz aljnövényzet, valamint az összehordott gallyak kaptak lángokra, nagyjából két négyzetméteres területen. A tűzoltók megakadályozták a lángok továbbterjedését.
További fotók és videó a helyszínről:
Tűz Hajdúszováton: kigyulladt az aljnövényzet egy családi ház udvaránFotók: Tóth Imre
