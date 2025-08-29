Nagy volt az ijedtség Hajdúszováton, a tűzoltókat is riasztották! - fotókkal, videóval

Tűz ütött ki egy családi ház hátsó udvarán Hajdúszováton, a József Attila utcában péntek este - tudta meg a Hajdú Online. Az esethez a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók vonultak.

Tűz ütött ki egy családi ház udvarán Hajdúszováton

Fotó: Tóth Imre

Portálunk megkeresésére Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, a ház udvarán a száraz aljnövényzet, valamint az összehordott gallyak kaptak lángokra, nagyjából két négyzetméteres területen. A tűzoltók megakadályozták a lángok továbbterjedését.

