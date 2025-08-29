augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

26°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

17 perce

Nagy volt az ijedtség Hajdúszováton, a tűzoltókat is riasztották! - fotókkal, videóval

Címkék#tűz#aljnövényzet#Hajdúszovát#tűzoltó

Fotók és videó a helyszínről! Tűz ütött ki egy ház hátsó udvarán.

Haon.hu

Tűz ütött ki egy családi ház hátsó udvarán Hajdúszováton, a József Attila utcában péntek este - tudta meg a Hajdú Online. Az esethez a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók vonultak. 

Tűz ütött ki egy családi ház udvarán Hajdúszováton
Tűz ütött ki egy családi ház udvarán Hajdúszováton
Fotó: Tóth Imre

Portálunk megkeresésére Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, a ház udvarán a száraz aljnövényzet, valamint az összehordott gallyak kaptak lángokra, nagyjából két négyzetméteres területen. A tűzoltók megakadályozták a lángok továbbterjedését.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

További fotók és videó a helyszínről:

Tűz Hajdúszováton: kigyulladt az aljnövényzet egy családi ház udvarán

Fotók: Tóth Imre

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu