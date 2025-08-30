2 órája
Nagy volt a baj Hajdú-Biharban! Védőzónát kellett kialakítani, több embernek el kellett hagynia az otthonát!
Gyorsan kellett intézkednie a hatóságoknak. A tűz miatt egy embert kórházba szállítottak.
Egy ház udvarán hulladék és gaz égett Hajdúhadházon, a Sirály utcában, pénteken. A helyszínre a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották. A tűz átterjedt egy gázcsonkra is. A tűzoltók több vízsugárral oltották a tüzet, ezzel egy időben védőzónát is kijelöltek, emiatt a környező házak lakóinak is el kellett hagyni az otthonát. A gázszolgáltató kiszakaszolta az érintett vezetéket, a tűzoltók pedig eloltották a lángokat. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított - közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.
Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya portálunk megkeresésére közölte, a helyszínről egy 60 év körüli férfit égési sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.
További tűzesetek:
Kigyulladt egy autó pénteken Debrecen közelében, a 47-es számú főút mellett. A jármű teljes terjedelmében égett. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották a lángokat. A tűzben senki sem sérült meg.
Továbbá száz négyzetméteren égett a gaz és az avar Hajdúszoboszlón, a Vénszőlőskert dűlőben. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. Hulladék és gaz égett egy fél hektáros területen Balmazújvároson, a Révész Imre utcában.
A hajdúböszörményi hivatásos és a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.
Pénteken szabadtéri tűz volt Magyarhomorog külterületén is. A helyszínre a komádi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral fékezték meg a lángokat.
Összehordott gallyak és száraz gaz égett péntek este Hajdúszováton, a József Attila utcában. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. A tűz helyszínéről készült képeket és videót itt tudjátok megnézni:
Nagy volt az ijedtség Hajdúszováton, a tűzoltókat is riasztották! - fotókkal, videóval
Baleset is történt a vármegyében
Két autó ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körúton. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Egyéb beavatkozások:
Egy húsz méteres nyárfa egyik ága az útra szakadt Debrecenben, a Pagony utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel és kéziszerszámokkal vágták le az ágat.
Ez is érdekelhet:
Szívbemarkoló, mennyien búcsúztak Kathi Bélától, rengeteg virág öleli a nyughelyét - fotókkal
Megható fotókon Kathi Béla temetése, így búcsúztak az ikontól – videóval
Már kint van a riasztás! Ekkora vihar csaphat le Hajdú-Biharra a hétvégén