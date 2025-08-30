Nagy volt a baj Hajdú-Biharban! Védőzónát kellett kialakítani, több embernek el kellett hagynia az otthonát!

Egy ház udvarán hulladék és gaz égett Hajdúhadházon, a Sirály utcában, pénteken. A helyszínre a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották. A tűz átterjedt egy gázcsonkra is. A tűzoltók több vízsugárral oltották a tüzet, ezzel egy időben védőzónát is kijelöltek, emiatt a környező házak lakóinak is el kellett hagyni az otthonát. A gázszolgáltató kiszakaszolta az érintett vezetéket, a tűzoltók pedig eloltották a lángokat. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított - közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Tűz Hajdúhadházon: védőzónát kellett kialakítani, több embernek el kellett hagynia az otthonát

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya portálunk megkeresésére közölte, a helyszínről egy 60 év körüli férfit égési sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

További tűzesetek:

Kigyulladt egy autó pénteken Debrecen közelében, a 47-es számú főút mellett. A jármű teljes terjedelmében égett. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották a lángokat. A tűzben senki sem sérült meg.

Továbbá száz négyzetméteren égett a gaz és az avar Hajdúszoboszlón, a Vénszőlőskert dűlőben. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. Hulladék és gaz égett egy fél hektáros területen Balmazújvároson, a Révész Imre utcában.

A hajdúböszörményi hivatásos és a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

Pénteken szabadtéri tűz volt Magyarhomorog külterületén is. A helyszínre a komádi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Összehordott gallyak és száraz gaz égett péntek este Hajdúszováton, a József Attila utcában. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. A tűz helyszínéről készült képeket és videót itt tudjátok megnézni: