augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

30°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kék hírek

2 órája

Nagy volt a baj Hajdú-Biharban! Védőzónát kellett kialakítani, több embernek el kellett hagynia az otthonát!

Címkék#hajdúhadház#debrecen#védőzóna#tűz#gázcsonk#baleset

Gyorsan kellett intézkednie a hatóságoknak. A tűz miatt egy embert kórházba szállítottak.

Haon.hu

Egy ház udvarán hulladék és gaz égett Hajdúhadházon, a Sirály utcában, pénteken. A helyszínre a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották. A tűz átterjedt egy gázcsonkra is. A tűzoltók több vízsugárral oltották a tüzet, ezzel egy időben védőzónát is kijelöltek, emiatt a környező házak lakóinak is el kellett hagyni az otthonát. A gázszolgáltató kiszakaszolta az érintett vezetéket, a tűzoltók pedig eloltották a lángokat. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított - közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Tűz Hajdúhadházon: védőzónát kellett kialakítani, több embernek el kellett hagynia az otthonát
Tűz Hajdúhadházon: védőzónát kellett kialakítani, több embernek el kellett hagynia az otthonát
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya portálunk megkeresésére közölte, a helyszínről egy 60 év körüli férfit égési sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

További tűzesetek:

Kigyulladt egy autó pénteken Debrecen közelében, a 47-es számú főút mellett. A jármű teljes terjedelmében égett. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották a lángokat. A tűzben senki sem sérült meg.

Továbbá száz négyzetméteren égett a gaz és az avar Hajdúszoboszlón, a Vénszőlőskert dűlőben. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. Hulladék és gaz égett egy fél hektáros területen Balmazújvároson, a Révész Imre utcában. 

A hajdúböszörményi hivatásos és a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

 Pénteken szabadtéri tűz volt Magyarhomorog külterületén is. A helyszínre a komádi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Összehordott gallyak és száraz gaz égett péntek este Hajdúszováton, a József Attila utcában. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. A tűz helyszínéről készült képeket és videót itt tudjátok megnézni:

Baleset is történt a vármegyében

Két autó ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körúton. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egyéb beavatkozások:

Egy húsz méteres nyárfa egyik ága az útra szakadt Debrecenben, a Pagony utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel és kéziszerszámokkal vágták le az ágat.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu