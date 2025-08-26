2 órája
Nagy a baj Hajdú-Biharban, több város tűzoltói küzdenek a lángokkal - frissítve!
Több hektárnyi terület kapott lángokra. A tűz napraforgótáblákat is veszélyeztet.
Mintegy négy hektáron ég a gaz, valamint az avar Hajdúhadházon, a Nefelejcs utca utáni területen - közölte kedd délután a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A tűz napraforgótáblákat is veszélyeztet.
A hajdúböszörményi, a debreceni és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal dolgoznak a lángok megfékezésén.
FRISSÍTÉS: eloltották a tüzet Hajdúhadházon
A vármegyei katasztrófavédelem közölte, hogy a hajdúböszörményi, a debreceni és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, három vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a lángokat Hajdúhadházon, ahol négy hektáron égett a gaz, az avar a Nefelejcs utca mögötti területen.
A tűz napraforgótáblákat is veszélyeztetett. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik.
