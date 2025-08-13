Helyi kék hírek
4 órája
Kigyulladt a szemét Hajdúdorogon, belekapott egy épületbe is!
Két városból is érkeztek tűzoltók megakadályozni a lángok továbbterjedését. A tűz belekapott egy lakóépületbe is.
Az összehordott hulladék égett egy lakóház udvarán Hajdúdorogon, a Balogh Sándor utcában szerda délelőtt - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A tűz belekapott a lakóépületbe is.
A hajdúnánási és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet.
