Kigyulladt a szemét Hajdúdorogon, belekapott egy épületbe is!

Az összehordott hulladék égett egy lakóház udvarán Hajdúdorogon, a Balogh Sándor utcában szerda délelőtt - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A tűz belekapott a lakóépületbe is.

Tűz Hajdúdorogon: kigyulladt a szemét egy ház udvarán, belekapott a lakóépületbe is

Forrás: illusztráció/Napló-archív

A hajdúnánási és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet.

