Kigyulladt a szemét Hajdúdorogon, belekapott egy épületbe is!

Két városból is érkeztek tűzoltók megakadályozni a lángok továbbterjedését. A tűz belekapott egy lakóépületbe is.

Haon.hu

Az összehordott hulladék égett egy lakóház udvarán Hajdúdorogon, a Balogh Sándor utcában szerda délelőtt - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A tűz belekapott a lakóépületbe is. 

tuzoltas_tuz_tuzolto_szemet_hulladek_eg_hajduszoboszlo_ti_hbn_oltas_vizsallito_ (9)
Tűz Hajdúdorogon: kigyulladt a szemét egy ház udvarán, belekapott a lakóépületbe is
Forrás: illusztráció/Napló-archív

A hajdúnánási és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet.

