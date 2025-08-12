augusztus 12., kedd

Sziréna

2 órája

Égő épületből kellett kimenteni egy férfit Hajdú-Biharban - fotóval

Teljes terjedelmében égett egy melléképület. A tűzben egy személy sérült meg, őt kórházba szállították.

Haon.hu

Hétfő éjszaka teljes terjedelmében égett egy melléképület Hajdúböszörmény-Bodaszőlőben. A tűzhöz a hajdúböszörményi és a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik kiérkezése előtt egy embert az ott lévők kivittek az épületből. A megsérült férfit a mentőszolgálat kórházba szállította, a tűzoltók pedig egy vízsugárral megfékezték a lángokat - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem az ügyeleti összefoglalójában.

Tűz ütött ki éjszaka Hajdúböszörményben, egy embert kórházba kellett szállítani
Tűz ütött ki éjszaka Hajdúböszörményben, egy embert kórházba kellett szállítani
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hétfő reggel kigyulladt egy huszonöt négyzetméteres tároló Hajdúböszörményben, a Kőrösi Csoma Sándor utcában. A tűz átterjedt egy másik épületre is. Az esethez hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral oltották el a tüzet.

Továbbá szabadtéri tűz volt Hajdúdorogon, a Méntelep utcában. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A 42-es számú főút hídja és a Berettyó-folyó vasúti híd között pedig a száraz gaz égett, melyet a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók oltottak el egy vízsugárral és kéziszerszámokkal.

A tűzesetek mellett több lehasadt faághoz is riasztották a tűzoltókat

Lehasadt egy faág Debrecenben, a Tőzsér utcában. A gyalogos közlekedést veszélyeztette, ezért azt a város tűzoltók levágták. Szintén faágat távolítottak el a tűzoltók Debrecenben, a Kertváros utcában. A debreceni és a hajdúszoboszlói egység magasból mentőn keresztül dolgozott. 

Emellett egy platánfa ágai villanyvezetékre lógtak Debrecenben, a Luther utcában.

 A város hivatásos tűzoltói dugólétrán keresztül láncfűrésszel távolították el az ágakat.

