Nagy volt a baj Hajdú-Biharban, az autó utasterében is felcsaptak a lángok!

Kigyulladt egy személyautó szombat délben Bárándon, a Rákóczi úton – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írtak, az út mellett, lehúzódva álló jármű motor- és utastere égett. A püspökladányi hivatásos tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére, és eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

