Sziréna
1 órája
Nagy volt a baj Hajdú-Biharban, az autó utasterében is felcsaptak a lángok!
Égő autóhoz riasztották a tűzoltókat szombaton. A tűzeset a déli órákban történt.
Kigyulladt egy személyautó szombat délben Bárándon, a Rákóczi úton – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írtak, az út mellett, lehúzódva álló jármű motor- és utastere égett. A püspökladányi hivatásos tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére, és eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat.
