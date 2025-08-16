augusztus 16., szombat

Nagy volt a baj Hajdú-Biharban, az autó utasterében is felcsaptak a lángok!

#katasztrófavédelem#tűz#Báránd

Égő autóhoz riasztották a tűzoltókat szombaton. A tűzeset a déli órákban történt.

Haon.hu

Kigyulladt egy személyautó szombat délben Bárándon, a Rákóczi úton – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írtak, az út mellett, lehúzódva álló jármű motor- és utastere égett. A püspökladányi hivatásos tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére, és eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat.

Kigyulladt egy személyautó szombat délben Bárándon
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

