Sziréna

2 órája

Lángokban állt egy ház Debrecenben, több közeli járműre is átterjedt a tűz!

A tűzoltók négy vízsugárral határolták körül a lángokat. Csütörtök hajnalban ütött ki tűz Debrecenben.

Haon.hu

Kigyulladt egy tárolónak használt ház csütörtök hajnalban Debrecenben, a Szávay Gyula utcában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a tűz a mintegy száz négyzetméteres ingatlan udvarára is átterjedt, ott motorkerékpárok is égtek.

Lángokban állt egy ház Debrecenben, az udvarán álló járművekre is átterjedt a tűz!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Négy vízsugárral fékezték meg a lángokat a tűzoltók

A debreceni hivatásos tűzoltók a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, négy vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet, amely más épületeket is veszélyeztetett, majd hozzáláttak az utómunkálatokhoz.

