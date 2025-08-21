2 órája
Lángokban állt egy ház Debrecenben, több közeli járműre is átterjedt a tűz!
A tűzoltók négy vízsugárral határolták körül a lángokat. Csütörtök hajnalban ütött ki tűz Debrecenben.
Kigyulladt egy tárolónak használt ház csütörtök hajnalban Debrecenben, a Szávay Gyula utcában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a tűz a mintegy száz négyzetméteres ingatlan udvarára is átterjedt, ott motorkerékpárok is égtek.
Négy vízsugárral fékezték meg a lángokat a tűzoltók
A debreceni hivatásos tűzoltók a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, négy vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet, amely más épületeket is veszélyeztetett, majd hozzáláttak az utómunkálatokhoz.
