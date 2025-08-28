Sziréna
2 órája
Kigyulladt egy családi ház Debrecenben, a mentőket is riasztották!
A családi ház tetőszerkezete kapott lángokra. A tűzhöz a mentők is kiérkeztek.
Tűz ütött ki egy családi ház tetőszerkezetében Debrecen-Józsán, a Rózsavölgy utcában csütörtök délután - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az ingatlant, a tüzet két vízsugárral körülhatárolták.
Hozzáteszik, a házban egy ember él, hozzá mentő érkezett.
Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.
