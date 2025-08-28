augusztus 28., csütörtök

Sziréna

2 órája

Kigyulladt egy családi ház Debrecenben, a mentőket is riasztották!

Címkék#debrecen-józsa#családi ház#tűz

A családi ház tetőszerkezete kapott lángokra. A tűzhöz a mentők is kiérkeztek.

Haon.hu

Tűz ütött ki egy családi ház tetőszerkezetében Debrecen-Józsán, a Rózsavölgy utcában csütörtök délután - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az ingatlant, a tüzet két vízsugárral körülhatárolták. 

TI_20240620_Garázstűz Debrecenben_HAON (18)
Tűz ütött ki egy családi házban Debrecenben, a házban lakóhoz mentő érkezett
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Hozzáteszik, a házban egy ember él, hozzá mentő érkezett.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.

