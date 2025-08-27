augusztus 27., szerda

Ügyeleti hírek

2 órája

Hatalmas lángokkal égett egy autó Hajdú-Biharban

Az autó lángra kapott, majd szinte teljesen kiégett. A tűzoltókat is a helyszínre riasztották.

Haon.hu
Hatalmas lángokkal égett egy autó Hajdú-Biharban

A tűzoltókat is riasztani kellett

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Egy személyautó gyulladt ki kedden Hajdúböszörményben, a Nadrágos kertben. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A tűzben senki sem sérült meg – számolt be róla az ügyeleti összesítőjében a katasztrófavédelem

A tűzben szinte teljesen megsemmisült az autó eleje
A tűzben szinte teljesen megsemmisült az autó eleje
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Négyhektáros területen égett a száraz avar és a gaz Hajdúhadházon, a Nefelejcs utcában. A hajdúnánási és a hajdúböszörményi valamint a debreceni hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is vonult. A tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal határolták körbe a területet és fékezték meg a lángokat.

Hatalmas területen csaptak fel a lángok
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Egy hektáros területen a gaz és az avar égett Biharkeresztesen, az Akác utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és egy vízsugárral avatkoztak be.

Egyéb beavatkozások:

  • Egy akácfa több ága is lehasadt a debreceni István úton. A város hivatásos tűzoltói gépezetes tolólétrán keresztül vágták le az ágakat motoros láncfűrésszel.
  • Egy japán akácfa egyik ága is letört és az úttest felett lógott a magasban a debreceni Balogh Mihály utcában, emiatt is riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat. Az egység motoros láncfűrésszel avatkozott be.

Ajánljuk még:

 

 

