Hatalmas lángokkal égett egy autó Hajdú-Biharban

Egy személyautó gyulladt ki kedden Hajdúböszörményben, a Nadrágos kertben. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A tűzben senki sem sérült meg – számolt be róla az ügyeleti összesítőjében a katasztrófavédelem.

A tűzben szinte teljesen megsemmisült az autó eleje

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Négyhektáros területen égett a száraz avar és a gaz Hajdúhadházon, a Nefelejcs utcában. A hajdúnánási és a hajdúböszörményi valamint a debreceni hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is vonult. A tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal határolták körbe a területet és fékezték meg a lángokat.

Hatalmas területen csaptak fel a lángok

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Egy hektáros területen a gaz és az avar égett Biharkeresztesen, az Akác utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és egy vízsugárral avatkoztak be.

Egyéb beavatkozások:

Egy akácfa több ága is lehasadt a debreceni István úton. A város hivatásos tűzoltói gépezetes tolólétrán keresztül vágták le az ágakat motoros láncfűrésszel.

Egy japán akácfa egyik ága is letört és az úttest felett lógott a magasban a debreceni Balogh Mihály utcában, emiatt is riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat. Az egység motoros láncfűrésszel avatkozott be.

