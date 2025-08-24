augusztus 24., vasárnap

Több helyen is tűz pusztított Hajdú-Biharban

Több esethez is riasztották a lánglovagokat. Három helyen is a tűz pusztított.

Haon.hu

Zöldhulladék égett Biharnagybajomban, a Széchenyi úton. A püspökladányi hivatásos és a biharnagybajomi önkéntes tűzoltókat riasztották a helyszínre, aki kéziszerszámokkal és egy vízsugárral oltották el a tüzet – olvasható a katasztrófavédelem közleményében.

Akácfa gallyak égtek Nyírgelsén, a Kossuth Lajos utcában, ezért riasztották a nyíradonyi hivatásos tűzoltókat. Az egység egy vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezte meg a lángokat.

Szombat éjszaka Hajdúhadházon, a Gárdonyi Géza utcában volt tűz. Egy lakatlan épületben összehordott szemét égett. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet egy vízsugárral.

További beavatkozások:

  • Egy személyautó villanyoszlopnak ütközött, amely az ütközés után ki is dőlt Biharugrán, a Bölönyi utcában. A komádi önkormányzati tűzoltók átvizsgálták a járművet és áramtalanították azt. A balesetben senki sem sérült meg.
  • Szombat este Tiszacsegere, a Munkácsy utcába riasztották az egyeki önkormányzati tűzoltókat, mert egy húsz négyzetméteres nyárfa kidőlt egy kerítésre. A tűzoltók motoros láncfűrésszel távolítottak el a fát.

