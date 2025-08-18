Hatalmas tűz Debrecenben, két autó teljesen kiégett

Tűz ütött ki Debrecenben, a Köntösgát soron, ahol két gépkocsi égett ki teljesen – számolt be róla a katasztrófavédelem.

A debreceni tűzben két autó kiégett

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írják, a város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik.

