Tűz
1 órája
Hatalmas tűz Debrecenben, két autó teljesen kiégett
A tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. A tűzben két autó kiégett Debrecenben.
Tűz ütött ki Debrecenben, a Köntösgát soron, ahol két gépkocsi égett ki teljesen – számolt be róla a katasztrófavédelem.
Mint írják, a város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik.
