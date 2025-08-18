augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

20°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyeleti hírek

37 perce

Két hektárnyi terület állt lángokban Hajdú-Biharban; több autó is kigyulladt!

Címkék#hajdúhadház#debrecen#Derecske#tűzoltók

Több autótűz miatt is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak vasárnap. Ráadásul Hajdúhadház közelében egy két hektáros terület is lángolt.

Haon.hu

Kigyulladt egy személygépkocsi vasárnap délelőtt Derecskén a Nyárfa utcában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet. Nem ez volt azonban az egyetlen autótűz vasárnap, Debrecen közelében is füstölni kezdett egy személygépkocsi utastere a 35-ös főúton. A debreceni hivatásos tűzoltók hőkamera segítségével átvizsgálták a járművet, majd áramtalanították azt. 

Több autó is kigyulladt vasárnap Hajdú-Biharban, Debrecenbe közelében is tűz ütött ki
Több autó is kigyulladt vasárnap Hajdú-Biharban, Debrecenbe közelében is tűz ütött ki
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Két hektáros tűzhöz is riasztották a tűzoltókat vasárnap

Két hektáron égett a száraz aljnövényzet tegnap délután Hajdúhadházon, a Nefelejcs utcában. A hajdúböszörményi és a debreceni hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a tüzet.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu