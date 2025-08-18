Két hektárnyi terület állt lángokban Hajdú-Biharban; több autó is kigyulladt!

Kigyulladt egy személygépkocsi vasárnap délelőtt Derecskén a Nyárfa utcában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet. Nem ez volt azonban az egyetlen autótűz vasárnap, Debrecen közelében is füstölni kezdett egy személygépkocsi utastere a 35-ös főúton. A debreceni hivatásos tűzoltók hőkamera segítségével átvizsgálták a járművet, majd áramtalanították azt.

Több autó is kigyulladt vasárnap Hajdú-Biharban, Debrecenbe közelében is tűz ütött ki

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Két hektáros tűzhöz is riasztották a tűzoltókat vasárnap

Két hektáron égett a száraz aljnövényzet tegnap délután Hajdúhadházon, a Nefelejcs utcában. A hajdúböszörményi és a debreceni hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a tüzet.

