Két hektárnyi terület állt lángokban Hajdú-Biharban; több autó is kigyulladt!
Több autótűz miatt is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak vasárnap. Ráadásul Hajdúhadház közelében egy két hektáros terület is lángolt.
Kigyulladt egy személygépkocsi vasárnap délelőtt Derecskén a Nyárfa utcában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet. Nem ez volt azonban az egyetlen autótűz vasárnap, Debrecen közelében is füstölni kezdett egy személygépkocsi utastere a 35-ös főúton. A debreceni hivatásos tűzoltók hőkamera segítségével átvizsgálták a járművet, majd áramtalanították azt.
Két hektáros tűzhöz is riasztották a tűzoltókat vasárnap
Két hektáron égett a száraz aljnövényzet tegnap délután Hajdúhadházon, a Nefelejcs utcában. A hajdúböszörményi és a debreceni hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a tüzet.
