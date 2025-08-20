Sziréna
1 órája
Kigyulladt egy autó Hajdú-Biharban, az egész autó lángokban állt!
A tűzeset szerdán, a déli órákban történt. A tűzhöz a berettyóújfalui tűzoltókat riasztották.
Kigyulladt egy személyautó egy lakóépület udvarán lévő kerti beállóban Biharkeresztesen – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, a tűzeset a Hősök terén történt, a jármű teljes terjedelmében égett.
A lángok ráadásul az autóbeállóra is átterjedt, az esethez a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vonultak ki. A raj eloltotta a tűzet, majd megkezdte az utómunkálatokat.
