Kigyulladt egy autó Hajdú-Biharban, az egész autó lángokban állt!

Kigyulladt egy személyautó egy lakóépület udvarán lévő kerti beállóban Biharkeresztesen – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, a tűzeset a Hősök terén történt, a jármű teljes terjedelmében égett.

Forrás: ILLUSZTRÁCIÓ / Napló-archív

A lángok ráadásul az autóbeállóra is átterjedt, az esethez a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vonultak ki. A raj eloltotta a tűzet, majd megkezdte az utómunkálatokat.

