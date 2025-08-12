Azzal hencegnek a debreceni hajléktalanok, amit áldozatukkal tettek

Tavaly ősszel teljesen megváltozott a Mányik Gábor élete; egy támadás áldozata lett, amiről mi is beszámoltunk korábban. Egy hajléktalan férfi félholtra verte Gábort, aki egyéb sérülései mellett a fél szemére megvakult. A hajléktalannak volt egy társa, végül ő fékezte meg a dühöngőt. Néha előtörnek Mányik Gáborból az emlékek, idővel leküzdötte az őt ért traumát, és már csak arra vár, hogy támadói megkapják méltó büntetésüket. A férfi azonban most iszonyatosan csalódott: a két hajléktalant korábban letartóztatták a hatóságok, ám nemrég újra szabadon látták őket – számolt be róla a Bors.

Támadás következtében a jobb szemére megvakult a férfi

A támadás áldozatát majdnem agyonverték

Mint írják, Gábor jószívű volt. Segítette támadóját, és társát. A férfi akkor még egy hajléktalanszállón dolgozott, ahol időnként a két otthontalan is megfordult. Gábor pénzt, élelmet és telefont is adott későbbi támadójának, egyszer pedig 5 ezer forintot, ezt akarta a szörnyű napon visszakérni a vénkerti szánkódombon, mire a hajléktalan feldühödött. A földre teperte Gábort, és ököllel majdnem agyonverte, miközben a társa ezt végignézte.