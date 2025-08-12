2 órája
Azzal hencegnek a debreceni hajléktalanok, amit áldozatukkal tettek
Mányik Gábor támadói üzenetek is. A debreceni férfi a támadásban elvesztette jobb szeme világát.
Tavaly ősszel teljesen megváltozott a Mányik Gábor élete; egy támadás áldozata lett, amiről mi is beszámoltunk korábban. Egy hajléktalan férfi félholtra verte Gábort, aki egyéb sérülései mellett a fél szemére megvakult. A hajléktalannak volt egy társa, végül ő fékezte meg a dühöngőt. Néha előtörnek Mányik Gáborból az emlékek, idővel leküzdötte az őt ért traumát, és már csak arra vár, hogy támadói megkapják méltó büntetésüket. A férfi azonban most iszonyatosan csalódott: a két hajléktalant korábban letartóztatták a hatóságok, ám nemrég újra szabadon látták őket – számolt be róla a Bors.
A támadás áldozatát majdnem agyonverték
Mint írják, Gábor jószívű volt. Segítette támadóját, és társát. A férfi akkor még egy hajléktalanszállón dolgozott, ahol időnként a két otthontalan is megfordult. Gábor pénzt, élelmet és telefont is adott későbbi támadójának, egyszer pedig 5 ezer forintot, ezt akarta a szörnyű napon visszakérni a vénkerti szánkódombon, mire a hajléktalan feldühödött. A földre teperte Gábort, és ököllel majdnem agyonverte, miközben a társa ezt végignézte.
„Aljas, amit Sanyi tett” – megszólalt a Vénkertben félholtra vert Gábor
A két hajléktalan ellen eljárás indult a Debreceni Rendőrkapitányságon: egy 66 éves férfival szemben maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés, míg 38 éves társával szemben segítségnyújtás elmulasztása miatt folytattak büntetőeljárást. A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek.
Nincs bocsánat a vénkerti támadásra, kisiklott életét próbálja helyretenni a fél szemére megvakult Gábor
Úgy tűnik, nem bánták meg
A Bors úgy tudja, hogy a két férfi ellen 2025. július 23-án elfogatóparancsot adott ki az illetékes rendőrkapitányság, miután a bírósági eljárásban kötelező postai küldeményt nem vették át. A férfiakat sikerült azonosítani és elfogni Debrecenben. Pár nappal később azonban ismét az utcán voltak.
Sanyi azzal henceg itt a városban másoknak, hogy ő vakított meg, és ki kellett volna szúrni a másik szemem is. Úgy látszik, ennyire bánta meg a tettét, nagyon el vannak szemtelenedve!
– mondta Gábor a Borsnak, mit tudott meg egy debreceni lakostól. Hozzátette: reméli, hogy a férfiak a vele történtekért megkapják méltó büntetésüket.
A Bors megkereste a Debreceni Törvényszéket, hogy megtudja, miért engedték szabadon a hajléktalanokat. A válasz a Bors oldalán olvasható, ahonnan kiderül az is, milyen büntetést kaphat a két elkövető.
