Bűnügy

2 órája

Azzal hencegnek a debreceni hajléktalanok, amit áldozatukkal tettek

Címkék#hajléktalan#támadás#vénkert

Mányik Gábor támadói üzenetek is. A debreceni férfi a támadásban elvesztette jobb szeme világát.

Haon.hu

Tavaly ősszel teljesen megváltozott a Mányik Gábor élete; egy támadás áldozata lett, amiről mi is beszámoltunk korábban. Egy hajléktalan férfi félholtra verte Gábort, aki egyéb sérülései mellett a fél szemére megvakult. A hajléktalannak volt egy társa, végül ő fékezte meg a dühöngőt. Néha előtörnek Mányik Gáborból az emlékek, idővel leküzdötte az őt ért traumát, és már csak arra vár, hogy támadói megkapják méltó büntetésüket. A férfi azonban most iszonyatosan csalódott: a két hajléktalant korábban letartóztatták a hatóságok, ám nemrég újra szabadon látták őket – számolt be róla a Bors.

Támadás következtében a jobb szemére megvakult a debreceni férfi
Támadás következtében a jobb szemére megvakult a férfi
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A támadás áldozatát majdnem agyonverték

Mint írják,  Gábor jószívű volt. Segítette támadóját, és társát. A férfi akkor még egy hajléktalanszállón dolgozott, ahol időnként a két otthontalan is megfordult. Gábor pénzt, élelmet és telefont is adott későbbi támadójának, egyszer pedig 5 ezer forintot, ezt akarta a szörnyű napon visszakérni a vénkerti szánkódombon, mire a hajléktalan feldühödött. A földre teperte Gábort, és ököllel majdnem agyonverte, miközben a társa ezt végignézte.

A két hajléktalan ellen eljárás indult a Debreceni Rendőrkapitányságon: egy 66 éves férfival szemben maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés, míg 38 éves társával szemben segítségnyújtás elmulasztása miatt folytattak büntetőeljárást. A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek. 

Úgy tűnik, nem bánták meg

A Bors úgy tudja, hogy a két férfi ellen 2025. július 23-án elfogatóparancsot adott ki az illetékes rendőrkapitányság, miután a bírósági eljárásban kötelező postai küldeményt nem vették át. A férfiakat sikerült azonosítani és elfogni Debrecenben. Pár nappal később azonban ismét az utcán voltak. 

Sanyi azzal henceg itt a városban másoknak, hogy ő vakított meg, és ki kellett volna szúrni a másik szemem is. Úgy látszik, ennyire bánta meg a tettét, nagyon el vannak szemtelenedve!

– mondta Gábor a Borsnak, mit tudott meg egy debreceni lakostól. Hozzátette: reméli, hogy a férfiak a vele történtekért megkapják méltó büntetésüket.

A Bors megkereste a Debreceni Törvényszéket, hogy megtudja, miért engedték szabadon a hajléktalanokat. A válasz a Bors oldalán olvasható, ahonnan kiderül az is, milyen büntetést kaphat a két elkövető.

